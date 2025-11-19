Club Félix Benjamín Marte cumple 55 años

Tuto Tavárez



SANTIAGO.- El Club Félix Benjamín Marte, un ícono del movimiento clubístico de Santiago, arriba este jueves a su aniversario 55 de haber sido fundado, en el sector La Joya.



La entidad ha sido clave para el desarrollo de los deportes y la cultura en ese sector de la parte baja de Santiago, en la ribera del Río Yaque del Norte.



El Félix Benjamín Marte fue fundado el 20 de noviembre de 1970, por un grupo de jóvenes, con la visión de cultivar los deportes y la cultura y se convirtió en una potencia del boxeo.

En este aniversario 55, uno de sus fundadores, Pappy Pérez tiene aprobado el techado del club, a través de la alcaldía de Santiago, que preside el licenciado Ulises Rodríguez.



La fecha no será pasada por alto y desde el 21 al 23 de esta semana, se celebrará el 55 dedicado a Juan Luis Gutiérrez, in memoria, fallecido recientemente.

El evento cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Santiago, a través del departamento de Deportes, de la entidad edilicia, el cual es dirigido por el veterano periodista santiaguense, Rafael ( Pappy) Pérez, y el copatrocinio de la pintura Eagles Paint.

Además, cuentan con el apoyo de la Asociación de Boxeo de Santiago, que dirige el árbitro internacional de Boxeo, Miguel Martínez.

El inicio está pautado arrancar este viernes 21 a partir de las cuatro de la tarde, con la disciplina de baloncesto, un torneo 3×3, categoría U15; luego finalizaremos con un torneo de dominó a partir de las 6:30 de la tarde.

El sábado 22: cartelera de boxeo, con una cantidad de 15 peleas.

Para el domingo 23 a las 9:00 de la mañana, maratón de atletismo, para niños y jóvenes, en las ramas masculina y Femenina, además, carreras cortas de velocidad, también para niños y jóvenes y juegos recreativos.

A las 9:30 de la mañana, torneo de juego de Damas para infantiles y prejuveniles. En la tarde, 2:30 torneo de juego de Damas para adultos, categoría B.



Luego premiación a los ganadores, donde se les entregarán trofeos y medallas a nombre de la Alcaldía de Santiago y el grupo Sembrando Para el Futuro.

Dirigentes como Pappy Pérez, Jorgito Villalona, Lucas Hernández (Saga), entre otros, siguen trabajando por el club que fundaron hace casi 6 décadas.

