Clinton e InterEnergy impulsan la recuperación energética de Jamaica tras el huracán Melissa

Bartolo García

Jamaica.– El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, realizó una visita oficial a Jamaica acompañado por Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group, con el propósito de evaluar los daños causados por el huracán Melissa y respaldar los avances en los trabajos de recuperación energética que lidera la empresa en el país.

La llegada del expresidente fue coordinada junto a las autoridades jamaiquinas y permitió observar de forma directa la magnitud del impacto provocado por el fenómeno atmosférico más severo registrado en la isla en años recientes. Comunidades afectadas, infraestructuras destruidas y zonas críticas formaron parte del recorrido.

Durante la visita, Clinton elogió los esfuerzos realizados tanto por el gobierno de Jamaica como por InterEnergy, destacando que la reconstrucción energética es esencial para el futuro de la isla y un ejemplo para otros territorios vulnerables al cambio climático.

“El trabajo de InterEnergy en Jamaica no solo es urgente, sino el tipo de liderazgo que el Caribe necesita ante desastres climáticos”, afirmó Clinton. Señaló además que la rápida respuesta del gobierno jamaiquino y su enfoque en financiamiento para la gestión de riesgos han sido fundamentales para iniciar la recuperación.

El expresidente subrayó que reconstruir con más fortaleza, de manera más limpia y colocando a las comunidades en el centro del proceso es el camino correcto hacia la resiliencia climática. Su mensaje reforzó la importancia de alianzas sólidas entre gobiernos, organismos multilaterales y el sector privado.

Uno de los puntos clave de la misión fue la evaluación del avance en la reconstrucción del parque solar Eight Rivers, ubicado en Westmoreland, una de las piezas esenciales de la matriz energética renovable de Jamaica. Este parque sufrió daños severos tras el paso de Melissa.

InterEnergy informó que trabaja en la reposición total del parque con infraestructura más robusta, eficiente y resiliente, garantizando la continuidad de la energía limpia para miles de usuarios y fortaleciendo la red eléctrica nacional.

La compañía también recordó que mantiene en marcha una transformación estructural del sistema eléctrico del país mediante la conversión a gas natural de las plantas Doctor Bird II y WKPP, contribuyendo a una reducción significativa de emisiones contaminantes.

Rolando González Bunster destacó que Jamaica es un “socio estratégico” para InterEnergy desde hace décadas, y que la compañía está comprometida a apoyar su recuperación con soluciones sostenibles y de alto impacto.

El presidente de InterEnergy resaltó que la presencia de Clinton reafirma una relación de más de 20 años con la Fundación Clinton, que ha acompañado proyectos energéticos y humanitarios en toda la región, incluidos esfuerzos de reconstrucción en Haití tras el terremoto de 2010.

La alianza entre Clinton y González Bunster ha demostrado que la colaboración internacional puede impulsar transformaciones reales en territorios vulnerables, combinando liderazgo global, inversión privada y apoyo institucional.

La visita culminó con una declaración conjunta en la que ambas partes reiteraron su intención de seguir trabajando por una Jamaica más resiliente, con infraestructuras preparadas para los desafíos climáticos y un sistema energético más moderno y seguro.

InterEnergy reafirmó su visión de convertir al Caribe en una región modelo de sostenibilidad, donde la energía limpia, la innovación y las alianzas estratégicas sean pilares para el desarrollo inclusivo.

El compromiso, aseguraron, continuará más allá de la recuperación inmediata, con planes de expansión renovable y acciones enfocadas en fortalecer la capacidad de respuesta ante futuros eventos extremos.