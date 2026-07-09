Clínicas privadas destacan acuerdo con SENASA y mantienen diferencias con otras ARS

Bartolo García

El vicepresidente de la Clínica y Fundación Cruz Jiminián, doctor Luis Cruz Jiminián, aseguró que el Seguro Nacional de Salud (SENASA) alcanzó un acuerdo con los centros de salud privados para incrementar en un 12 % las tarifas de los servicios ambulatorios, tras un proceso de diálogo desarrollado hace varios meses.

Durante una entrevista, el especialista explicó que las conversaciones con la dirección de SENASA permitieron llegar a un consenso que beneficia a las clínicas privadas, al reconocer la realidad económica y las dificultades que enfrenta actualmente el sector salud en la prestación de estos servicios.

Cruz Jiminián indicó que el acuerdo fue alcanzado únicamente con SENASA en su modalidad de régimen privado, precisando que los servicios subsidiados por el Estado continúan dirigidos a la red hospitalaria pública. Afirmó que este entendimiento representa un paso importante para mantener la sostenibilidad de las clínicas.

Al ser consultado sobre posibles acuerdos con otras Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), el médico aclaró que todavía no se ha logrado un consenso con las demás aseguradoras, incluyendo Primera ARS y ARS Futuro, por lo que las negociaciones permanecen abiertas.

El galeno sostuvo que SENASA mostró disposición para escuchar las necesidades del sector privado y valorar el impacto de los costos operativos que enfrentan las clínicas, situación que permitió concretar el reajuste tarifario acordado entre ambas partes.

Las declaraciones del doctor Luis Cruz Jiminián se producen en medio del debate sobre las tarifas de los servicios médicos y las relaciones entre las clínicas privadas y las distintas ARS, un tema que continúa siendo objeto de discusión entre los prestadores de salud y las aseguradoras del país.