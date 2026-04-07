Clínica Diosa responde a cuestionamientos y defiende su habilitación ante autoridades

SANTIAGO, República Dominicana.– El Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines emitió un comunicado en el que aclara su situación operativa y responde a cuestionamientos surgidos tras un reciente incidente bajo investigación.

La institución explicó que en abril de 2022 solicitó formalmente su habilitación ante el Ministerio de Salud Pública, cumpliendo con requisitos como la no objeción de planos, cartera de servicios y listado de personal médico especializado.

Posteriormente, en septiembre de 2023, el centro fue habilitado oficialmente para ofrecer servicios de cirugía plástica y estética, con vigencia hasta septiembre de 2025.

Pantaleón Mieses Reynoso abogado de la clínica.

Según el comunicado, en febrero de 2025 una inspección realizada por autoridades sanitarias no detectó irregularidades; sin embargo, el centro fue cerrado de manera preventiva en medio de un contexto mediático.

La clínica indicó que tras nuevas inspecciones y procesos administrativos, se ordenó la reapertura de sus operaciones, quedando pendiente únicamente la actualización de planos.

Asimismo, aseguró que al momento del nuevo cierre en marzo de 2026, tras el fallecimiento de una paciente durante un procedimiento quirúrgico, el centro se encontraba en funcionamiento regular y con su personal debidamente habilitado.

El establecimiento lamentó profundamente el hecho ocurrido y señaló que el caso se encuentra actualmente bajo investigación por las autoridades competentes.

De igual forma, afirmó que desde su apertura en 2022 no había registrado incidentes similares, destacando su historial operativo.

La clínica rechazó lo que calificó como informaciones falsas y especulaciones difundidas en algunos medios, insistiendo en que su funcionamiento ha estado apegado a las normativas vigentes.

Finalmente, hizo un llamado a la prudencia informativa, advirtiendo que la difusión de datos incorrectos podría acarrear consecuencias legales, mientras se esclarecen los hechos.