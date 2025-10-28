Clínica del Dolor del Cibao impulsa integración de cuidados paliativos en tratamiento del cáncer de mama

Bartolo García

Santiago, RD. – Con un enfoque centrado en la humanización de la medicina y el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario, la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Cibao, bajo la dirección de la doctora Doris Sánchez, celebró el cierre del Mes del Cáncer de Mama con la Jornada de Actualización Médica “Del tratamiento curativo al cuidado integral: Oncología y Cuidados Paliativos en Cáncer de Mama”.

El evento tuvo como objetivo principal reforzar la formación continua del personal médico y de salud, promoviendo una visión integral que combine el tratamiento oncológico con la atención emocional, social y espiritual de las pacientes.

Durante la actividad, la doctora Julissa Espejo, especialista en oncología, expuso los avances más recientes en el manejo integral del cáncer de mama, subrayando la relevancia de los cuidados paliativos desde el diagnóstico inicial. “No deben verse como un recurso solo para etapas finales, sino como parte esencial del tratamiento global que prioriza la calidad de vida”, afirmó.

La jornada se desarrolló en un ambiente académico y de confraternidad, donde médicos, enfermeras, psicólogos y profesionales de distintas áreas compartieron experiencias sobre el abordaje clínico y humano de los pacientes oncológicos.

La doctora Doris Sánchez resaltó en su discurso la importancia de la intervención interdisciplinaria, recordando que la atención paliativa es un pilar que debe acompañar todo el proceso de la enfermedad. “No se trata solo de curar, sino de cuidar, acompañar y aliviar el sufrimiento en todas sus dimensiones”, expresó.

Asimismo, se destacó que el equipo de Cuidados Paliativos debe estar conformado por un médico paliativista, personal de enfermería especializado, psicooncólogos, consejeros espirituales y trabajadores sociales, además de profesionales de apoyo como nutricionistas clínicos y fisioterapeutas.

Este modelo de atención integral, explicó Sánchez, responde a la metodología New Palex, implementada por la clínica en la República Dominicana, que promueve un enfoque holístico e interdisciplinario para el tratamiento del dolor y las enfermedades crónicas avanzadas.

Durante la jornada se abordaron temas sobre manejo del dolor, soporte psicológico, nutrición oncológica, comunicación terapéutica y acompañamiento familiar, enfatizando la necesidad de capacitar al personal sanitario en herramientas humanas y técnicas.

La doctora Espejo destacó también los avances terapéuticos recientes en cáncer de mama, entre ellos las terapias personalizadas, los tratamientos inmunológicos y las estrategias combinadas que mejoran la supervivencia y reducen el impacto emocional del diagnóstico.

El encuentro permitió reforzar el compromiso de la institución con la educación médica continua, un elemento fundamental para mejorar la calidad de la atención y garantizar un enfoque centrado en el paciente.

La doctora Sánchez recordó que el cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de mortalidad femenina en el país, y que la prevención, la detección temprana y el acompañamiento emocional son las herramientas más poderosas para reducir su impacto.

Al cierre de la jornada, se reconoció la labor del equipo médico y de enfermería de la Clínica del Dolor, así como el apoyo de las organizaciones aliadas que contribuyen con programas de detección y orientación para mujeres de escasos recursos.

Con esta actividad, la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Cibao culminó un mes dedicado a la concienciación, la educación y el cuidado integral de las pacientes, reafirmando su liderazgo en la región Norte como referente nacional en el desarrollo de los Cuidados Paliativos.

