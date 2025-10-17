Cleaner Studio The Luxury Place anuncia alianza estratégica con Santo Domingo Motors y las marcas Cadillac e Infiniti

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– En un exclusivo cóctel celebrado este jueves 16 de octubre de 2025, Cleaner Studio The Luxury Place, reconocida como “La casa de automóviles #1 del Caribe”, anunció su nueva alianza estratégica con Santo Domingo Motors y las prestigiosas marcas Cadillac e Infiniti, marcando un hito en el mercado automotriz de lujo en la República Dominicana.

El evento, realizado en las modernas instalaciones de Cleaner Studio, ubicadas en la Avenida 27 de Febrero #362, sector Bella Vista, reunió a un selecto grupo de clientes, empresarios y amantes del lujo automotriz, quienes fueron testigos de dos grandes lanzamientos que redefinen la excelencia y la sofisticación en el país.

Cadillac Escalade 2026

Durante la velada se presentaron el nuevo Cadillac Escalade 2026, símbolo de poder, innovación y tecnología estadounidense, y el Infiniti QX80, un SUV de diseño vanguardista que combina materiales de alta calidad, desempeño superior y una experiencia de conducción incomparable.

Carlos Pandiella y Pedro Aguilar

El señor Yasser González, CEO de Cleaner Studio The Luxury Place, destacó que esta alianza representa un paso trascendental en el compromiso de la marca por ofrecer a sus clientes una experiencia de movilidad premium, al nivel de los más altos estándares internacionales.

“La llegada de Cadillac con su Escalade, y de Infiniti con la poderosa QX80, eleva aún más la experiencia de lujo que caracteriza a Cleaner Studio. Con esta alianza, reafirmamos nuestra promesa de brindar innovación, estilo y exclusividad a cada cliente”, expresó González durante su intervención.

Doris Hernández, disfrutando de la experiencia del nuevo modelo Cadillac Escalade 2026

El empresario también anunció que del jueves 23 al domingo 26 de octubre, Cleaner Studio participará en la feria Expomóvil Banreservas 2025, donde los clientes podrán acceder a planes de financiamiento preferenciales, con hasta siete años para pagar, comenzando en febrero de 2026, y hasta un 90% de financiamiento, además de contar con el respaldo de todas las entidades bancarias del país.

Francisco Díaz, Joel Herrera y Jorge Domínguez

Por su parte, el señor Aníbal Rodríguez, CEO Ejecutivo de Santo Domingo Motors, manifestó su entusiasmo por esta alianza que une a dos referentes del mercado automotriz de lujo. “Para nosotros es un orgullo poder presentar, junto a Cleaner Studio, estos modelos que simbolizan el legado de calidad, innovación y sofisticación que ha distinguido a Cadillac e Infiniti durante décadas”, señaló Rodríguez.

Héctor Álvarez y Rossy Castellanos

Rodríguez agregó que la incorporación de estas marcas al portafolio de Cleaner Studio responde a la creciente demanda del público dominicano por vehículos de lujo, confort y tecnología avanzada, consolidando a la República Dominicana como un punto estratégico para la expansión de estas icónicas marcas.

Luis De Jesús, Freddy Simó y Aridio De Jesús

El señor Pedro Ruiz, gerente de la División de Vehículos de Lujo de Santo Domingo Motors, también participó en el evento y destacó que tanto Cadillac como Infiniti continúan cumpliendo con su promesa de innovación y exclusividad. “Hoy presentamos dos modelos que encarnan la excelencia: el Escalade 2026 y el Infiniti QX80. Ambos elevan el lujo a su máxima expresión y demuestran nuestro compromiso con la innovación constante”, afirmó Ruiz.

El cóctel, ambientado con una atmósfera elegante y moderna, permitió a los asistentes disfrutar de una experiencia multisensorial, donde el diseño, la música y la tecnología se fusionaron para celebrar la unión de tres grandes referentes del lujo automotriz en el Caribe.

Nathacha Espinal y Laura Pérez

Con más de 18 años de trayectoria en el sector, Cleaner Studio The Luxury Place se ha consolidado como un líder regional en la importación, personalización y comercialización de vehículos de alta gama, manteniendo una reputación intachable de servicio exclusivo y atención personalizada.

Esta alianza con Santo Domingo Motors, distribuidor oficial de Cadillac e Infiniti, refuerza su posición como pionero en el segmento de lujo en el país, impulsando la innovación, la competitividad y la excelencia en la experiencia del cliente.

Wayne Liriano, Ali Yasyl Bejaran, Francisco García y Federico Atún

Cleaner Studio reafirmó que su misión sigue siendo ofrecer más que automóviles: brindar experiencias únicas, donde cada vehículo se convierte en una expresión de distinción, tecnología y elegancia.

#eljacaguero #CleanerStudio #SantoDomingoMotors #Cadillac #Infiniti #ExpomóvilBanreservas2025 #YasserGonzález #AníbalRodríguez #PedroRuiz #LujoAutomotriz #RepúblicaDominicana