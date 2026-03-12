Cleaner Studio Luxury Place presenta en Santo Domingo la nueva generación de los modelos CS55 y CS75 Plus de Changan

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La empresa Cleaner Studio Luxury Place realizó un exclusivo evento para clientes selectos en el que presentó oficialmente la nueva generación de los modelos CS55 Plus y CS75 Plus de la reconocida marca Changan.

La actividad se llevó a cabo mediante un cóctel privado en las nuevas instalaciones de Cleaner Studio, ubicadas en la avenida 27 de Febrero #362, en el sector Bella Vista de Santo Domingo, donde los invitados pudieron conocer de primera mano las innovaciones que distinguen a estos modernos vehículos.

Durante el encuentro, los asistentes apreciaron la combinación de diseño futurista, tecnología avanzada y eficiencia que caracteriza a la marca Changan, considerada una de las más respetadas y de mayor crecimiento en el sector automotriz internacional.

El CEO de Cleaner Studio Luxury Place, Yasser González, expresó que el lanzamiento representa un paso importante en el compromiso de la empresa de ofrecer a sus clientes opciones de movilidad versátil que integren innovación, estilo y alto rendimiento.

González informó además que los nuevos modelos estarán disponibles con facilidades de financiamiento a través de todas las entidades bancarias del país, incluyendo condiciones especiales mediante la pre-feria Fleximovil BHD 2026, permitiendo a los clientes acceder a planes competitivos y comenzar a pagar a partir del mes de julio.

De su lado, el presidente de Bella Castle Investment, Práxedes Castillo Bellapart, manifestó su satisfacción por poder presentar al público estos modelos insignia que han establecido nuevos estándares de calidad y tecnología en la industria.

Castillo destacó que la incorporación de la marca Changan al portafolio de Cleaner Studio responde al creciente interés del mercado dominicano por vehículos que combinen tecnología de punta con una atractiva relación entre precio y calidad.

La nueva generación del modelo CS75 plus de la prestigiosa marca de vehículos Changan.

Durante la presentación, el director comercial de Cleaner Studio Luxury Place, Fausto Infante, junto al gerente comercial de Bella Castle Investment, Yogananda Pérez, ofrecieron detalles técnicos sobre los nuevos modelos.

Ambos ejecutivos explicaron que esta nueva generación integra sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conectividad inteligente y mejoras en eficiencia energética, elementos que han fortalecido su posicionamiento en distintos mercados internacionales.

Asimismo, destacaron que Changan se ha consolidado como uno de los fabricantes automotrices de mayor crecimiento a nivel global, superando el millón de unidades vendidas en sus modelos más recientes y ampliando su presencia en América Latina, Europa y Asia.

