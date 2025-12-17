Clásico Cibao FC y Pantoja cierra fase regular LDF

Tuto Tavárez

SANTIAGO.- La fase regular de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) cierra este jueves con un clásico, entre Cibao FC y el Club Atlético Pantoja, los dos clubes más ganadores y que encabeza 1 y 2, el actual torneo dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva doctor José Rafael Abinader.

El encuentro entre Cibao FC y Pantoja será a partir de las 7:00 de la noche, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

El onceno naranja y Pantoja se dividen 7 de los 10 torneos que se han celebrado, con 5 para los cibaeños y 2 para el club capitalino.

Ambos clubes están clasificados para la Liguilla, Pantoja con 43 puntos y Cibao FC con 35 unidades.

Los 38 puntos de los dirigidos por Scheldeur “Junior” Sainvilus es producto de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Pantoja tienen acumulados 14 triunfos, un empate y 2 derrotas para sus 40 puntos.

Los campeones defensores tienen 35 goles anotados, mientras que la portería que defiende Miguel Lloyd y Edwin “Gato” Frías solo ha permitido 11 para un saldo positivo de más 24.

Los goleadores de Pantoja tienen 32 goles a favor y 9 en contra para un saldo positivo de más 23.

Los goles naranjas son 8 de Ángel Pérez, con 3 Carlos “Caballo” Ventura y Edwarlyn Reyes, se apuntan con 2 Julio César Murillo, Wilman Modesta, Javier Roces, Rivaldo Correa, Walter Acuña, Julián Gómez y Leonardo Villalba.

También, tienen un gol, Jean Carlos López, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Gonzalo Alarcón y Elián López.

El máximo goleador de Pantoja es Louka Bertrand con 10, Luis Espinal tiene 5, Carlos Sarante 4, Gerard Lavergne, Fabrizio Moreno y Alexander Vidal 3, con 2 está Yordi Álvarez y con uno José Jaques, Ismael “Pinta” Díaz, y Edison Guerrero.

Luego de esta jornada 18, la LDF entra en receso para comenzar la Liguilla en enero, con los 6 clubes que logren clasificar.