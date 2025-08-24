Clases inician este lunes con nuevas aulas y polideportivo inaugurados por Abinader

Bartolo García

Santiago, R.D. – El próximo lunes 25 de agosto, cuando el reloj marque las 8:00 de la mañana, estudiantes y maestros de todo el país se formarán para honrar la bandera y entonar el himno nacional, dando inicio oficial al Año Escolar 2025-2026.

En vísperas de esta fecha, el presidente Luis Abinader inauguró tres nuevos centros educativos en el Gran Santo Domingo, que en conjunto suman 74 aulas y beneficiarán a 2,960 estudiantes.

Las escuelas entregadas fueron la Básica Espejo Camila Henríquez Fe y Alegría en Los Alcarrizos, el Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz en la Avenida Monumental, y la Básica Fermina Peguero Payano en La Guáyiga.

El mandatario destacó que estas inauguraciones buscan garantizar espacios modernos, seguros y dignos para los estudiantes, reafirmando su compromiso con la educación como motor de desarrollo.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, exhortó a familias, docentes y alumnos a integrarse desde el primer día de clases con disciplina y entusiasmo, resaltando que estas nuevas aulas serán “lugares de sueños y oportunidades”.

La directora Sor Miguelina Pérez expresó su gratitud al presidente Abinader, destacando la importancia de esta inversión para el desarrollo educativo y comunitario de Los Alcarrizos.

La estudiante Larimar Sandoval de la Cruz, de cuarto grado, agradeció emocionada la nueva infraestructura, recordando que tras 10 años de espera, ahora cuentan con una escuela “bonita, segura y llena de esperanza”.

Entre las facilidades de los planteles se incluyen biblioteca, enfermería, laboratorios, oficinas de orientación, salón de profesores, cocina, comedor y áreas deportivas, consolidando una oferta educativa integral.

Más temprano, el jefe de Estado inauguró la remodelación del polideportivo del Ensanche Luperón, que llevaba más de dos décadas sin mantenimiento y que ahora renace como un espacio moderno para la práctica deportiva.

Con una inversión superior a RD$36 millones, la obra incluyó la sustitución total de asientos, techo, luminarias, drenaje pluvial y la instalación de un tabloncillo certificado con estándares NBA y avalado por la FIBA.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, calificó la entrega como parte de una “revolución deportiva” en el Gran Santo Domingo, donde se contempla rehabilitar 31 techados multiuso.

El presidente del Club Luperón, Carlos Báez, resaltó que este polideportivo no es solo cemento y acero, sino un lugar donde nacerán ilusiones y se fomentará la unidad comunitaria.

Con estas inauguraciones, el Gobierno deja todo preparado para el arranque de clases, reafirmando su compromiso de impulsar la educación y el deporte como pilares del desarrollo nacional.

Este lunes, miles de estudiantes iniciarán su año escolar en un ambiente renovado, con más oportunidades y espacios que representan esperanza para las familias dominicanas.