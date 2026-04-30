CDP reconoce elección de Fausto Polanco al frente de Adopae para el período 2026-2028

Bartolo García

Santo Domingo.– El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), presidido por el catedrático Luis Pérez, felicitó al comunicador Fausto Polanco por su elección como presidente de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) para el período 2026-2028.

El gremio resaltó la sólida trayectoria profesional de Polanco, así como su compromiso con el ejercicio ético del periodismo cultural y de entretenimiento en la República Dominicana, valorando su designación como un reconocimiento a su liderazgo y aportes al sector.

La elección se llevó a cabo durante una asamblea celebrada el pasado sábado, en la que participaron de manera activa los miembros de la entidad, quienes también escogieron a los integrantes del nuevo consejo directivo y de la comisión de ética.

Polanco, miembro fundador de Adopae y actual editor de Espectáculos del periódico El Día, fue elegido de manera unánime, reflejando el respaldo y la confianza de sus colegas dentro de la institución.

El CDP expresó su confianza en que la nueva directiva desarrollará una gestión exitosa, enfocada en el fortalecimiento gremial, la capacitación profesional y la promoción de iniciativas que impulsen el crecimiento del periodismo especializado en el país.

Finalmente, la organización reiteró su disposición de continuar colaborando con Adopae, reafirmando su compromiso con el desarrollo, la defensa y la dignificación del ejercicio periodístico en la República Dominicana.