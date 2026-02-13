Clases de artes divertidas e inclusivas 

“Lantana: Arte y Bienestar”, ofrece clases de Artes divertidas y ágiles, para niños y adolescentes . Horario: Sábados de 4 a 5.30 pm. También ofrece clases en otros horarios e imparten clases en fundaciones, instituciones y Centros educativos que lo precisen.

En cada sesión practican técnicas como la acuarela, pastel, acrílica, collage, entre otras; con ejercicios rápidos e ingeniosos que los jóvenes artistas pueden repetir en casa y mostrar a sus amigos. Los alumnos no necesitan tener experiencia previa, porque en esta clases todos pueden ser artistas. Además, programan actividades externas como visitas a exposiciones y encuentros con artistas, todo de manera creativa y entretenida.

Para más información pueden llamar al 829 422 5360 y 809 434 1111.

El curso incluye materiales, certificado de participación y exposición final. Las clases son impartidas por la licenciada Bianka Reyes, artista gráfica y Tomás Rubio, escritor y profesor de teatro y escritura, ambos con una gran experiencia en clases de arte y educación inclusiva para niños, adolescentes y jóvenes en diversas instituciones de Santo Domingo.

“Lantana, arte y Bienestar”, persigue dar acceso a personas de todas las edades y condición a la interacción con diferentes modalidades artísticas, porque “somos conscientes de los múltiples beneficios del arte para los seres humanos: ayuda al autodescubrimiento del individuo, le permite expresarse, liberar el estrés y con ello conseguir una regulación de sus emociones y sentimientos. Además, permite desarrollar la creatividad, la imaginación y la observación de nuestro entorno. Mejora la autoestima y promueve la concentración”.