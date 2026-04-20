ETED anuncia mantenimiento en línea de transmisión de Hato Mayor para fortalecer servicio eléctrico

Bartolo García

Hato Mayor.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana informó que este martes 21 de abril llevará a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en la línea de transmisión de 69 kV Hato Mayor 2 – Sabana de la Mar, como parte de su programa permanente de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional.

La jornada de mantenimiento se desarrollará en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, período en el que varias comunidades de la provincia Hato Mayor experimentarán interrupciones temporales en el servicio eléctrico.

Entre las zonas impactadas se encuentran Sabana de la Mar, Pueblo Viejo, La Ceja, Arroyo Piedra, Loma Clara, Barrio Lindo, La Yagua y Buenos Aires, donde el suministro será suspendido de forma momentánea mientras se ejecutan las labores técnicas.

La empresa explicó que estos trabajos forman parte del mantenimiento rutinario necesario para optimizar el desempeño de las líneas de transmisión, prevenir averías futuras y garantizar mayor estabilidad en el sistema eléctrico.

La ETED destacó que este tipo de intervenciones busca fortalecer la confiabilidad del servicio y reducir riesgos de fallas que puedan afectar a los usuarios, especialmente en zonas donde la demanda energética continúa en crecimiento.

Asimismo, señaló que estas acciones están alineadas con los esfuerzos institucionales de modernización de la red eléctrica nacional y el respaldo a la transición energética y digital que impulsa el país.

La institución agradeció la comprensión de los ciudadanos de las comunidades afectadas y reiteró su compromiso de seguir trabajando para ofrecer un servicio de transporte de energía y datos más eficiente, seguro y acorde con las necesidades del desarrollo nacional.