Lanzan cuento infantil sobre el Monumento para fortalecer la memoria histórica en niños y niñas

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– En el marco de la Feria del Libro Cibao 2026 fue presentado el cuento infantil “Monumento, cuéntame de ti”, una publicación diseñada para acercar a los niños y niñas a la historia del Monumento a los Héroes de la Restauración y a los contenidos de su museo.

La obra marca el inicio de una colección orientada a promover el conocimiento del patrimonio histórico nacional desde edades tempranas, fomentando el sentido de pertenencia y el valor de la memoria colectiva a través de un lenguaje accesible para el público infantil.

La actividad contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el director de Ferias del Libro, Joan Ferrer; y la directora del museo y autora del cuento, María Belissa Ramírez de Zaiek, además de representantes culturales, estudiantes y miembros del Voluntariado del Museo Monumento.

Maria Belissa Ramírez, directora Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, Estafany Vásquez, cuenta cuentos.

Durante su intervención, Roberto Ángel Salcedo destacó la importancia de priorizar a la niñez dentro de las políticas culturales. “Los niños son nuestro público prioritario, y por esto el Pabellón Infantil fue creado acompañado de un programa completo de lectura y talleres disponible toda la semana”, expresó.

Por su parte, María Belissa Ramírez de Zaiek explicó que el proyecto busca sembrar en las nuevas generaciones el amor por la historia y la protección del patrimonio nacional. Señaló que el objetivo es mantener viva la memoria del Monumento y fortalecer la identidad cultural desde la infancia.

Niños disfrutando de la lectura en el Pabellón Infantil

La publicación cuenta con ilustraciones de Efraín Raimundo y forma parte de una propuesta de divulgación histórica impulsada por la Dirección General de Museos, utilizando formatos más dinámicos y cercanos para conectar con el público infantil y familiar.

El lanzamiento se integra al programa de la primera Feria del Libro del Arte y la Cultura Cibao 2026, dedicada a Francisco Ulises Espaillat, decimonoveno presidente de la República Dominicana y héroe restaurador.

Durante esta semana también se exhibe en el primer nivel del Monumento el busto de Francisco Ulises Espaillat, junto a la exposición “Escucha mi Historia: Héroes de la Restauración”, ampliando la experiencia educativa para los visitantes.

Asimismo, se resaltó el trabajo del Voluntariado del Museo Monumento en el desarrollo de actividades pedagógicas con estudiantes y familias, fortaleciendo el vínculo entre la institución y la comunidad.

Como parte de la jornada, los asistentes disfrutaron de un cuenta cuentos musical a cargo de Estefany Vásquez. El cuento ya está disponible en la tienda del Monumento y la programación completa puede consultarse a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura.