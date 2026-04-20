Auré Comercial impulsa sus marcas Almafina y Yomiel en destacada expoferia empresarial

Bartolo García

Santo Domingo.– La empresa Auré Comercial tuvo una destacada participación en la reciente expoferia organizada por la Cámara de Comercio Centro Cámara, celebrada del 16 al 18 de abril en el salón de eventos del tercer nivel de Plaza Lama.

La representación de la compañía estuvo encabezada por su CEO, Yomaris Vázquez, quien lideró las acciones comerciales y estratégicas durante la jornada, consolidando la presencia de la empresa en un escenario de alta competitividad empresarial.

Durante el evento, Auré Comercial presentó sus principales líneas de productos bajo la marca Almafina, destacando su café y cacao, así como su reconocida marca de miel Yomiel, logrando captar la atención de visitantes, potenciales clientes y actores importantes del sector.

Las marcas Almafina Café y Almafina Cacao se posicionaron como propuestas de alto valor, resaltando la calidad de sus materias primas y su enfoque en ofrecer productos auténticos vinculados a la riqueza agrícola dominicana y al fortalecimiento del sector agroindustrial nacional.

Por su parte, Yomiel se destacó como una alternativa natural dentro del segmento de miel, diferenciándose por su pureza, calidad y versatilidad de consumo, generando gran interés entre los asistentes que valoran productos saludables y de origen confiable.

La participación en la expoferia permitió la captación de nuevos clientes, la apertura de oportunidades de negocio y un importante impulso en el reconocimiento y posicionamiento de las marcas, generando altas expectativas comerciales para la empresa.

Desde el punto de vista estratégico, este tipo de espacios facilita validar la aceptación del mercado, fortalecer relaciones con aliados comerciales y abrir puertas hacia nuevos canales de distribución tanto a nivel nacional como internacional.

Bajo el liderazgo de su dirección ejecutiva, Auré Comercial reafirma su compromiso de seguir desarrollando productos competitivos con altos estándares de calidad, apostando por la expansión hacia mercados como el Caribe y Estados Unidos, consolidándose como un actor relevante dentro del sector agrocomercial dominicano.