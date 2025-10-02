Claro impulsa la transformación digital del Cibao en su 95.º aniversario

Bartolo García

Santiago, RD. – Octubre 2025. La empresa Claro Dominicana reafirmó su compromiso con el crecimiento y la innovación en la región norte, durante la celebración de su tradicional cóctel relacional en el marco de la 38ª edición de Expo Cibao 2025, la feria multisectorial más importante de la República Dominicana.

El evento, celebrado en su módulo de exhibición, reunió a clientes, líderes empresariales, representantes de zonas francas, comercio, agroindustria y diversos sectores productivos, como parte de las actividades conmemorativas del 95.º aniversario de Claro.

En su intervención, Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Claro, destacó la visión integradora de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, organizadora del evento, y resaltó el dinamismo propio de la región cibaeña.

“En Claro nos hemos consolidado como un socio clave para que grandes, medianas y pequeñas empresas del Cibao fortalezcan su productividad y competitividad, con soluciones de conectividad robustas e innovadoras que facilitan su integración a la economía digital”, expresó Acosta.

Como parte de su propuesta de innovación, Claro presentó sus nuevos planes de fibra óptica simétrica, que ofrecen velocidades de hasta 1,000 megas de subida y bajada, pensados para que hogares y negocios de Santiago y la región norte tengan acceso a una conectividad confiable y potente.

La empresa también destacó el impacto de su red 5G, que ya habilita soluciones en sectores estratégicos como la salud, la manufactura y la agroindustria, con aplicaciones que incluyen desde cirugía robótica hasta sensores inteligentes para la protección de cultivos.

En el marco de Expo Cibao, Claro lanzó además ofertas especiales en planes móviles y servicios fijos, con el objetivo de que más familias y empresas de la región accedan a la tecnología más avanzada disponible en el mercado.

Estas iniciativas se enmarcan en el compromiso de la empresa de promover el desarrollo sostenible y la competitividad del Cibao, consolidando la región como un polo de innovación y crecimiento económico.

La compañía recordó que su liderazgo en el mercado se refleja en los reconocimientos otorgados por Ookla®, que certifican a Claro como la empresa con la Mejor Red Fija y la Mejor Red Móvil del país.

“Que el Cibao disfrute de la red más robusta y premiada de República Dominicana es sinónimo de oportunidades. Ponemos lo mejor de nuestra infraestructura al servicio de la gente y las empresas, para que la región continúe creciendo con la fuerza de la innovación”, agregó Acosta.

Actualmente, la cobertura de red 5G de Claro alcanza al 62% de la población dominicana, un hito que se complementa con las inversiones constantes en infraestructura tecnológica en toda la región norte.

La empresa subrayó que cada avance forma parte de una visión integral de desarrollo que busca preparar al país para los retos de la economía digital, en un entorno global cada vez más competitivo.

Con más de nueve décadas de historia, Claro Dominicana reafirma que su trayectoria está ligada al progreso del país y que seguirá acompañando al Cibao y a toda la nación en su transformación digital.

