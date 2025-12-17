CINDOLOR celebra 17 años transformando el cuidado del dolor y los paliativos en el Cibao

Bartolo García

La Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Cibao (CINDOLOR) conmemora 17 años de trayectoria consolidándose como un referente nacional en el manejo integral del dolor crónico y los cuidados paliativos en la región norte del país.

La institución es dirigida por la doctora Doris Sánchez, anestesióloga subespecialista en Manejo Intervencionista del Dolor Crónico y Cuidados Paliativos, quien además funge como presidenta de la Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativos y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico.

El origen de CINDOLOR responde a una profunda vocación de servicio, en un momento en que el manejo del dolor y los cuidados paliativos carecían del reconocimiento y la difusión que hoy poseen dentro del sistema de salud dominicano.

Ante esa realidad, la doctora Sánchez decidió orientar su ejercicio profesional hacia un modelo de atención centrado en la dignidad humana, el alivio del sufrimiento y el acompañamiento integral del paciente y su familia.

Esta visión convirtió a CINDOLOR en parte del grupo de instituciones pioneras que impulsaron el desarrollo formal de los cuidados paliativos en la República Dominicana.

Como resultado de ese compromiso y del cumplimiento de los estándares establecidos, CINDOLOR se convirtió en la primera clínica de manejo del dolor y cuidados paliativos habilitada por el Ministerio de Salud Pública en la región norte.

Este logro marcó un precedente en la organización y formalización de servicios especializados en una zona donde existía una necesidad creciente de atención integral para pacientes con enfermedades complejas.

A lo largo de sus 17 años, la institución ha crecido sobre bases sólidas, apoyada en un equipo multidisciplinario de profesionales comprometidos con la calidad científica, la ética médica y la sensibilidad humana.

Cada etapa ha representado un proceso continuo de aprendizaje y fortalecimiento institucional, permitiendo consolidar un modelo de atención integral, eficiente y sostenible.

En la actualidad, CINDOLOR brinda acompañamiento a pacientes y familias de toda la región norte mediante servicios domiciliarios, ambulatorios y hospitalarios, adaptados a las necesidades individuales.

Su enfoque incluye el control del dolor y otros síntomas complejos, así como el cuidado emocional, nutricional y funcional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en cada etapa de la enfermedad.

Como parte de su evolución, la clínica presentó recientemente su nueva identidad de marca, reflejo de su madurez institucional, crecimiento sostenido y visión de futuro.

Este proceso de renovación fue acompañado por un encuentro institucional junto a su equipo de colaboradores, destacando el valor del capital humano como eje fundamental del trabajo clínico y asistencial.

De cara al año 2026, CINDOLOR continúa avanzando con firmeza, reafirmando su misión de fortalecer el manejo del dolor y los cuidados paliativos en el país.

Con un liderazgo médico de alcance nacional y un equipo altamente capacitado, la institución mantiene su propósito de ofrecer una atención especializada, humana y centrada en la persona.

CINDOLOR representa hoy el resultado de 17 años de vocación, constancia y liderazgo, dedicados a transformar la forma en que se acompaña, se cuida y se dignifica la vida de quienes enfrentan enfermedades complejas.