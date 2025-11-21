Cincuenta equipos, un mismo propósito: hacer realidad las ideas que cambiarán el futuro del país

Santo Domingo, 17 de noviembre de 2025. – El concurso nacional República de Ideas, impulsado por el Gobierno de la República Dominicana como parte de la estrategia Meta RD 2036, celebró el Campamento de Ideas los días 14 y 15 de noviembre en las instalaciones de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) en Santo Domingo.

Durante dos días, los 50 equipos finalistas participaron en una experiencia intensiva de formación y acompañamiento, donde recibieron mentorías personalizadas de expertos nacionales e internacionales, enfocadas en fortalecer la viabilidad, el impacto y la sostenibilidad de sus ideas.

Esta nueva etapa del proceso permitió a los participantes conversar, intercambiar visiones y aprender de otros, con el objetivo de elevar el alcance de sus ideas y prepararse para la presentación final que se realizará en febrero de 2026.

“El Campamento de Ideas marca un punto de inflexión en el proceso. Aquí los equipos no solo afinan sus proyectos, sino que descubren nuevas formas de colaboración, validan sus propuestas y aprenden cómo convertir una buena idea en una solución real para el país”, expresó Peter A. Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad.

Las jornadas incluyeron talleres prácticos, sesiones de mentoría técnica y espacios de intercambio que permitieron a los participantes compartir experiencias con otros finalistas de los tres ejes estratégicos del concurso: Educación, MIPYMES y Agroindustria.

El Campamento de Ideas reafirma el espíritu de República de Ideas como un movimiento ciudadano por la innovación, donde la creatividad, el talento y la participación activa de la ciudadanía se ponen al servicio del desarrollo sostenible del país.

“Cada paso en este proceso demuestra que la inteligencia colectiva de los dominicanos es el recurso más poderoso que tenemos para construir el futuro”, señaló José Ignacio Paliza, Ministro de la Presidencia.

Los equipos se preparan ahora para la próxima etapa: la Expo Nacional, a celebrarse en febrero de 2026, donde presentarán sus proyectos ante un jurado que seleccionará las ideas ganadoras.

Más que una competencia, República de Ideas continúa consolidándose como un espacio de co-creación y participación, que fortalece la confianza, la innovación y el sentido de propósito compartido hacia la Meta RD 2036.