Cigarros chinos y dominicanos se fusionan en Villa González

Bartolo García

Santiago, RD.- La industria tabacalera de la República Dominicana escribe un nuevo capítulo con la incorporación del tabaco de cigarro chino en una fábrica ubicada en el municipio de Villa González, provincia de Santiago.

Este innovador proyecto representa un paso decisivo hacia la internacionalización de nuevas marcas de cigarros, aportando frescura a la oferta mundial y consolidando a la República Dominicana como líder en la fabricación de cigarros premium.

La alianza une la vasta experiencia dominicana en la producción de cigarros con la materia prima china aportada por Sichuan Tobacco, la Base de Cigarros de Danzhou en Hainan y Tianhe Company. De esta fusión surge una gama de productos con mayor complejidad aromática y una calidad superior.

El gerente general de Dominican Tobacco International Ceiba, Bob López, destacó que este acuerdo refleja “el compromiso compartido con el progreso, respetando la tradición”. Explicó que la mezcla de la artesanía dominicana con tabacos chinos permite crear oportunidades que elevan la competitividad internacional y enriquecen la diversidad de estilos en la región de Villa González.

Conocida por sus tierras fértiles y su historia tabacalera, Villa González se proyecta ahora como centro de innovación y crecimiento económico. La fábrica instalada en una zona franca garantiza que los productos se exporten a nivel mundial cumpliendo los más altos estándares internacionales.

La infraestructura de última generación, junto a su capacidad de producción a gran escala, coloca a esta planta en posición de convertirse en proveedor clave para los exigentes mercados de Norteamérica, Asia y Europa, todos en expansión para el consumo de cigarros premium.

“Esta colaboración no es solo una estrategia comercial, también constituye un puente de amistad entre China y la República Dominicana a través del cigarro”, afirmó López. Para él, la unión no solo beneficia a las empresas, sino también a las comunidades que forman parte de la tradición tabacalera.

La primera fase de producción arrancará en el primer trimestre del 2026. Para ello, ya se han iniciado los procesos de reclutamiento en comunidades cercanas, con la meta de integrar mano de obra local y crear nuevas fuentes de empleo en la provincia.

El proyecto también busca fomentar la transferencia de conocimientos, integrando técnicas innovadoras de cultivo y procesamiento que fortalecerán las prácticas dominicanas sin perder su esencia artesanal.

De esta manera, se espera que la combinación del tabaco chino con la experiencia dominicana genere cigarros con sabores únicos, capaces de destacar frente a la competencia internacional. La diferenciación en el mercado será clave para posicionar estas nuevas marcas.

Además, la iniciativa refuerza la imagen de la República Dominicana como referente de excelencia en la industria tabacalera, un sector que ya constituye una de las principales cartas de presentación del país en el escenario mundial.

El impacto de este acuerdo no se limita a lo económico. Representa también un acercamiento cultural y diplomático, pues integra a dos pueblos unidos por la pasión hacia un producto que trasciende fronteras.

Con este paso, Dominican Tobacco International Ceiba reafirma su misión de preservar la tradición tabacalera, mientras innova para un mercado global cada vez más competitivo. Entre sus marcas históricas destaca La Fama, fundada en 1922, que simboliza la unión entre legado y modernidad.

La colaboración con China marca así un hito en la historia del tabaco dominicano, proyectando a Villa González y al país como epicentro de calidad, innovación y cooperación internacional.