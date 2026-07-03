CIGARRO DOMINICANO CELEBRÓ EL EXCEPCIONAL Y ÚNICO FORO EMPRESARIAL “GENERACIONES TABAQUERAS. LAS NUEVAS GENERACIONES: CONTINUIDAD, TRANSICIÓN Y RELEVO GENERACIONAL”

Un Evento sin Precedentes que Reunió a Diecisiete Panelistas de Tradición Tabacalera para Celebrar el Catorce Aniversario de CIGARRO DOMINICANO

Santo Domingo, Rep. Dom. El Primer y Único Medio Especializado de la República Dominicana en la industria del Tabaco y del Cigarro Premium, CIGARRO DOMINICANO, reunió a diecisiete jóvenes profesionales, herederos de la tradición tabacalera de la República Dominicana, en el Foro Empresarial, “Generaciones Tabaqueras. Las Nuevas Generaciones: Continuidad, Transición y Relevo Generacional”, un evento único en su clase, que tuvo lugar en el JW Marriott Santo Domingo, para celebrar el catorce aniversario de este afamado Medio internacional.

Tres interesantes paneles, con los descendientes de familias tabaqueras de tres, cuatro…seis generaciones en la industria, lograron atraer el interés de la audiencia hacia uno de los pocos sectores que mantienen la Cultura y Tradición de un producto Marca País, como es el Tabaco y el Cigarro Dominicano Premium, transmitiendo esa pasión tabacalera de generación en generación.

Los paneles fueron, “La Generación Tecnológica Incursiona en las Fábricas Tradicionales”, teniendo como expositores a Carlos Arturo Fuente III, José Manuel Blanco, Michelle Amelia y Daniela León, Litto Daniel Gómez, y Henrik Kelner, conducidos por su moderadora a Catherine Llibre, Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Productores de Cigarros (ProCigar). Continuando con el panel “Entre el Presente y el Futuro. Una Generación que Toma el Relevo Generacional” cuyos panelistas fueron Elba Rodríguez, Antonio -Tony- Gómez, Nirka Reyes, Emmanuel Díaz, Ylse Domínguez y Siegfred Maruschke, moderado por José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA). Finalizando con el tercer panel “Puros Emprendedores. Siguiendo los Pasos de la Pasión Familiar”, conducido por Johannes Kelner De Benito, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), siendo los panelistas Hostos Fernández Quesada, Enrique Seijas, Hamlet Espinal, Iturbides Zaldívar y Gregory Blanco.

A su llegada al Foro, los invitados fueron recibidos con una bolsa de bienvenida, cava, café, apetitosos aperitivos y la música de Ovic Saxo y tras finalizar el mismo disfrutaron de un espectacular Cocktail Party con abundantes Cigarros Dominicanos Premium, exclusivas bebidas, deliciosos canapés y la envolvente música de Dj Willy hasta bien entrada la noche.

Este grandioso evento fue posible gracias al patrocinio de las empresas: InterTabac, Capitalia Puesto de Bolsa, Cero DB, JW Marriott Santo Domingo, Cabinet Tabaco Boutique, Playa Nueva Romana, Rannik, Meliá Hotels International, Ministerio de Turismo, Punta Bergantín, iQtek, Humidif Group, Hippolito, Paradisus, Zel Punta Cana, Abam Cigars, AFP Crecer, Almacenes Continente, Almacenes Hatuey, Adocitab, Altura Cigars, Arla Quesos, Arnold André, Arturo Fuente, ARV Group, Autocamiones, Blackbird Cigars, Caoba Cigars, Casa Carrillo, Casa de Campo, Castello, Collecta, Consejo Nacional Zonas Francas de Exportación, Davidoff Cigars, De Los Reyes Cigars, DPH, Eladio Díaz, Forteza, General Cigars Dominicana, Heineken, Henry Coradín, ICP Packaging, Intercigar, Isuzu, José Méndez Tabacos, Kelner Boutique Factory, Kora Café, La Aurora, La Flor Dominicana, La Galera Cigars, Matilde Cigars, Pernod Ricard, PHESH, Bodegas Portia, Procigar, Quesada Cigars, Smoking Jacket Cigars, Swisher Dominicana, Tabacalera de García, Tabacalera Díaz Cabrera, Tabacalera El Artista, Tabacalera La Isla, Tabacalera Palma, Tabakoal, Tequila Don Ramón, The Glenlivet, Therrestra, United Brands, Víctor Sinclair Dominicana y Villiger Cigars, Asociación Dominicana de Zonas Francas -ADOZONA-, Alcaldía de Santiago, Banco Lafise, Swedish Match, Indocal, Grupo TPG, ProDominicana, Hyatt Centric, Factory Direct Supply, AFP Siembra, Ovic Saxo, Valdespina Cigars, Tobacco Queen Cigars, DJ Willy, Aerodom, Ageport, Banco Caribe, International Packaging y Pacific Global Dominicana.