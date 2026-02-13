Ciencias de la Salud UASD realiza ceremonia de Imposición de las Batas Blancas a estudiantes de Medicina

La Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, realizó la ceremonia de imposición de batas blancas a los estudiantes de la carrera de Medicina, que iniciarán el ciclo de pre-internado en distintos centros de salud del país.

La actividad, que se llevó a cabo en el Aula Magna, la encabezó el vicerrector Docente, doctor Wilson Mejía, quien estuvo acompañado del vicerrector Administrativo, maestro Ramón Desangles Flores; la vicedecana de la facultad, doctora Zelandia Matos, y el director de la Escuela de Medicina, doctor José Peralta.

El doctor Mejía exhortó a los futuros profesionales de la salud a ejercer la profesión con amor, pureza y humanidad.

“Ustedes son el relevo de nosotros, no hay posibilidad de ejercer la medicina sin tener humanidad, ustedes son los mejores, porque son de la mejor Universidad y tienen los mejores profesores”, destacó el galeno.

De su lado, la doctora Matos hizo un llamado a los estudiantes de medicina que iniciarán el pre internado, a que asuman el compromiso con vocación, al tiempo de recordarle la confidencialidad y secreto médico que deben preservar en su nuevo quehacer.

Al referirse al compromiso que asumen los estudiantes de medicina, el doctor Peralta dijo que al recibir la bata blanca deben honrarla poniendo empeño y un abnegado interés por brindar a sus pacientes un servicio humano y de calidad.

Peralta señaló que la bata blanca es un símbolo ampliamente reconocido de la profesión médica y su ceremonia de imposición se constituye en un acto que estimula a los estudiantes de medicina hacia el cumplimiento de las mismas obligaciones de los médicos desde su proceso de formación.

Significó que la imposición de la bata blanca es un ritual que involucra dentro de la sencillez, el profundo sentimiento y compromiso que los estudiantes adquieren cuando han optado por la gran disciplina del saber de la Medicina

“El uso de la bata blanca por los médicos ejerce un efecto inconsciente sobre los pacientes, transmitiéndoles confianza, rigor y seguridad, ya que el color blanco es un símbolo de pureza, prudencia y bondad”, dijo el director de la escuela.

Finalmente, el maestro Peralta resaltó que el objetivo principal de la ceremonia de batas blancas es que los estudiantes que empiezan el ciclo de pre-internado sean responsables y se comprometan con respeto, seriedad y confianza con su profesión.