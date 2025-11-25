Ciberseguridad: la clave para que las empresas dominicanas operen sin riesgos

Santo Domingo, R.D., noviembre de 2025. – En un entorno empresarial cada vez más dependiente de la tecnología y sus constantes avances, la digitalización se ha convertido en un componente esencial para la gestión y el crecimiento de las organizaciones. Sin embargo, esa misma conectividad amplía la superficie de exposición y convierte a las empresas en objetivos vulnerables frente a ciberataques, filtraciones de datos y amenazas que pueden comprometer la continuidad del negocio y deteriorar gravemente su reputación.

Frente a esta realidad, Business IT, expertos en soluciones tecnológicas y ciberseguridad, invita a las organizaciones dominicanas a considerar la protección digital no como un simple asunto técnico, sino como una decisión estratégica esencial para salvaguardar la continuidad del negocio, fortalecer la confianza de los clientes y garantizar la resiliencia frente a las amenazas actuales.

Víctor Rodríguez, director de Ventas de Business IT para República Dominicana, destacó que la mayoría de los incidentes cibernéticos se originan en errores humanos o en sistemas sin el mantenimiento adecuado. Esto evidencia que la seguridad no depende únicamente de la tecnología, sino también de la educación digital y de una gestión responsable de la información. “En ese sentido, Business IT impulsa un enfoque integral que combina infraestructura avanzada y capacitación constante para los colaboradores”, explicó.

“Hoy más que nunca, las empresas necesitan soluciones inteligentes que les permitan anticiparse a los ataques, en lugar de limitarse a reaccionar cuando ya han ocurrido. En Business IT desarrollamos sistemas diseñados para fortalecer la infraestructura tecnológica y proteger los datos y operaciones de nuestros clientes frente a cualquier amenaza”, afirmó Rodríguez.

La compañía ofrece un portafolio completo de servicios orientados a la protección de datos, monitoreo continuo de amenazas, respaldo seguro en la nube, análisis de vulnerabilidades y planes de respuesta ante incidentes, todos desarrollados bajo estándares internacionales de seguridad y alineados con los principios de “Cero Confianza”. Estas soluciones permiten a las empresas anticipar riesgos, actuar de manera proactiva y garantizar la estabilidad de sus operaciones frente a cualquier intento de ataque.

Rodríguez destacó además la importancia de que el sector privado adopte un rol activo en la construcción de un entorno digital más seguro. “La ciberseguridad no es solo responsabilidad de las instituciones públicas. Cada empresa, sin importar su tamaño, debe implementar prácticas robustas de gestión de riesgos, establecer protocolos de acceso seguros y mantener procesos de actualización tecnológica continua”, puntualizó.

Business IT enfatiza que la modernización tecnológica sin seguridad es una transformación incompleta. La verdadera transformación digital debe basarse en confianza, protección y responsabilidad en la gestión de la información. “La información es uno de los activos más valiosos de cualquier organización. Protegerla significa garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, preservando así la credibilidad, productividad y continuidad del negocio”, subrayó Rodríguez.

Con una visión enfocada en la innovación y a la gestión segura de los entornos tecnológicos, Business IT reafirma su compromiso de acompañar a las empresas dominicanas en su proceso de transformación digital, ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades y fomentando una cultura corporativa centrada en la prevención y resiliencia.

República Dominicana avanza en ciberseguridad

Actualmente, la República Dominicana avanza en su transformación digital a través de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, una iniciativa estratégica que impulsa la creación de entornos digitales más seguros y confiables. Este plan está diseñado para fortalecer la seguridad digital del país y proteger sus infraestructuras críticas en un contexto cada vez más conectado y vulnerable a ciberamenazas.

En 2024, el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) lanzó la Plataforma de Divulgación Responsable de Vulnerabilidades, un espacio seguro donde los investigadores pueden reportar fallas y brechas que afectan a instituciones públicas. Esta iniciativa permite identificar, corregir y mitigar riesgos de manera preventiva, fortaleciendo la protección de los sistemas críticos del país.

Según Víctor Rodríguez, estos avances representan pasos decisivos para mantener al país a la vanguardia en seguridad digital, fortaleciendo la confianza en los sistemas tecnológicos y garantizando que empresas e instituciones operen con mayor protección. “La prevención, la transparencia y la colaboración entre todos los actores son pilares fundamentales para construir un entorno digital más seguro y confiable”, concluyó.–