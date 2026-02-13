Cibao Park formaliza su operación como zona franca; proyecto superará US$100 millones y generará más de 5,000 empleos

Santiago, República Dominicana. El Consejo Nacional de Zonas Francas aprobó puesta en operación de Cibao Park como parque de zona franca, lo que marca un paso determinante para el inicio formal de su comercialización y desarrollo como una nueva plataforma industrial, logística y comercial en la región Norte del país.

La aprobación se formalizó con la firma del contrato entre el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón y Julio Cabrera, presidente de Pragma Capital, empresa que desarrolla Cibao Park.

El ingeniero Cabrera explicó que el complejo será el primer desarrollo de la región Norte que integrará en un mismo ecosistema una zona comercial, un parque logístico para empresas orientadas al consumo local y un régimen de zona franca para compañías exportadoras, modelo que permitirá optimizar tiempos operativos, reducir riesgos y fortalecer la competitividad empresarial.

El proyecto contempla una inversión superior a los US$100 millones, la habilitación de más de un millón de pies cuadrados de naves industriales clase A y la proyección de generar más de 5,000 empleos directos e indirectos, posicionándose como un nuevo polo estratégico para la inversión y el nearshoring en la región.

Cibao Park estará ubicado en la interconexión de la autopista Joaquín Balaguer con la Circunvalación Norte, en Santiago, una localización estratégica que conecta importantes corredores productivos y facilita el acceso logístico hacia distintos puntos del país. Su emplazamiento, además, lo sitúa entre dos de los mayores centros poblacionales de la zona, Villa González y Cienfuegos, lo que garantiza disponibilidad de mano de obra capacitada para operaciones de zonas francas y parques industriales.

El presidente de Pragma Capital, destacó que la firma del contrato representa un avance trascendental para el desarrollo industrial del país. Expresó que este paso consolida a Cibao Park como un nuevo polo estratégico para la inversión y la generación de oportunidades económicas en la región Norte, fortaleciendo el ecosistema productivo nacional.

De su lado, el ingeniero Gabriel Cabrera, director de Proyectos Industriales de Pragma Capital, señaló que este contrato permite operar bajo un régimen que garantiza seguridad jurídica, incentivos fiscales y competitividad internacional, condiciones claves para atraer inversión extranjera directa, empresas exportadoras y proyectos de manufactura avanzada.

Con la formalización de su operación, Cibao Park contribuirá a fortalecer la diversificación productiva, el crecimiento del sector exportador y el posicionamiento de la región Norte como un hub industrial y logístico del Caribe.

Sobre Pragma Capital

Pragma Capital es una empresa dominicana especializada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, industriales y logísticos orientados a impulsar el crecimiento económico sostenible. Actualmente desarrolla proyectos en Santiago, La Vega y Santo Domingo Este.