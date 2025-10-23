Cibao Mix mantiene el liderato en el torneo de softbol de Cementos Cibao

Bartolo García

Santiago, R.D. – El conjunto Cibao Mix reafirmó su dominio en el XXVI Torneo de Softbol para Empleados de Cementos Cibao, al conseguir dos importantes victorias el pasado fin de semana, que le permiten mantenerse firme en la primera posición del campeonato.

Los líderes del torneo vencieron de manera consecutiva al equipo Empaque con idéntico marcador de 12 carreras por 6, demostrando una ofensiva contundente y un pitcheo sólido que marcó la diferencia en ambos encuentros.

Los lanzadores Osmeiris Espinal y Moisés García se acreditaron los triunfos, mientras que las derrotas recayeron en Oscar Jorge y Víctor Guzmán, quienes no pudieron contener el poderío ofensivo de los bates de Cibao Mix.

En la ofensiva ganadora destacaron figuras como Moisés García, quien conectó un cuadrangular, junto a Dariel Núñez, José Beato, Jorge Matos, José Castillo y Fernando Fernández, quienes aportaron dobles y sencillos clave en momentos oportunos. Juan Filpo, por su parte, sumó dos imparables que impulsaron carreras decisivas.

Por el equipo derrotado, Empaque, sobresalieron Edwin Lazala y Alexander Peña con sendos cuadrangulares, mientras que Víctor Florentino aportó dos dobles y un sencillo. También se destacaron Arinson Rodríguez, José Castillo y Joel García con una destacada labor ofensiva.

En otros encuentros de la jornada, los conjuntos Producción y Mantenimiento dividieron honores en una serie que mantuvo el suspenso hasta el final.

En el primer juego, Producción se impuso con marcador de 14 carreras a 6, respaldado por una ofensiva arrolladora encabezada por Lizandro Cabrera, quien conectó dos cuadrangulares, anotó tres veces y remolcó cuatro carreras. También destacaron Manuel Beato, con un jonrón y dos sencillos, y Carti Peña, con un doble.

El lanzador Víctor Tavárez se llevó la victoria, mientras que Michael Santana cargó con la derrota. En la causa perdida, Joel Tolentino se lució con un cuadrangular, mientras que Diomedes Rodríguez y Carti Peña conectaron doble y sencillo.

Sin embargo, en el segundo encuentro, Mantenimiento se desquitó y consiguió una victoria cerrada de 6 carreras por 4, con triunfo para José Baret y revés para Víctor Tavárez, quien no pudo repetir su buena salida inicial.

Los héroes ofensivos por los ganadores fueron Odalis Cabrera, con cuadrangular y triple, y Joel Tolentino, con dos dobles que impulsaron carreras claves. En la derrota, Lizandro Cabrera volvió a destacarse con otro jonrón y Wilson Rodríguez conectó dos sencillos.

Con estos resultados, el standing del torneo queda de la siguiente manera: Cibao Mix (5-1) se mantiene como líder indiscutible; seguido por Producción (4-2); en tercer lugar Mantenimiento (3-5) y finalmente Empaque (2-6).

La dirección del torneo informó que la actividad continuará el domingo 26 de octubre, con nuevos enfrentamientos que prometen mantener la emoción y competitividad entre los equipos participantes.

El comité organizador resaltó el espíritu deportivo de los jugadores y el ambiente de camaradería que caracteriza este tradicional torneo interno de Cementos Cibao, un evento que, año tras año, fortalece la unión entre colaboradores y fomenta el deporte como herramienta de bienestar y trabajo en equipo.

