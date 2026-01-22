Cibao FC y Salcedo FC en duelo de cibaeños este sábado

Tuto Tavárez

SANTIAGO.- Otro duelo entre cibaeños se vivirá este sábado en la Liguilla, de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), cuando Cibao FC reciba en su feudo al sorprende y debutante Salcedo FC, en juego de la jornada 3, del evento dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva doctor José Rafael Abinader.

El encuentro en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, está pautado para echar a rodar el balón a las 6:00 de la tarde.

Los dos clubes llegan a la tercera jornada con marcas similares de 3 puntos, producto de una victoria y una derrota en las dos primeras fechas.

Cibao FC tiene un gol a favor y otro en contra, mientras que Salcedo FC tiene uno anotado y su portería ha recibido 2, para un negativo de menos uno.

El máximo goleador del los dirigidos por Junior Scheldeur es Ángel Pérez, quien ha vulnerado el arco contrario en 8 ocasiones.

Edwarlyn Reyes es el segundo mejor con 4, Rivaldo Correa y Carlos “Caballo” Ventura, quien se fue a jugar a Bolivia, tienen 4 cada uno, con 2 están, Wilman Modesta, Julio César Murillo, Walter Acuña, Julián Gómez, Leonardo Villalba y Javier Roces.

Se inscriben con un gol color naranja, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Gonzalo Alarcón, Elián López y Jean Carlos López.

El arco naranja es defendido por Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías, Enzo Guzmán y Elián Beras.

Salcedo FC cuenta con el líder goleador del campeonato Daniel Jamesley, quien ha batido la portería contraria en 13 oportunidades. En tanto que Gastón Comas tiene 4 y con 2 Alejandro Carrera, Starling Alba y Jairo Alegría.

OTROS PARTIDOS

La jornada 3 de la Liguilla comienza el sábado a las 3:30 de la tarde, cuando los líderes con 2-0 y 6 puntos, visitan al Club Atlético Pantoja en el estadio Panamericano.

El domingo se cierra la jornada 3 con un encuentro entre Delfines del Este y O&M, comenzando a las 3:30 de la tarde en el Parque del Este.

Moca FC tiene 2-0, Cibao FC, Pantoja, Delfines del Este y Salcedo FC tienen 1-1, mientras que la Universidad O&M está en la cola con 0-2.