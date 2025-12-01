Cibao FC y Defence Force juega por cupo a la Copa de Campeones

SANTIAGO – La Copa del Caribe Concacaf 2025 continúa con el Cibao FC recibiendo al Defence Force FC en el partido de vuelta de su serie por el tercer lugar el martes en el Estadio Cibao FC en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.



El Defence Force FC llega con una ventaja de 3-0 en el global, tras ganar 3-0 en la ida. El equipo trinitense contó con tres goleadores diferentes en ese partido, y el portero Isaiah Williams fue crucial con ocho atajadas para dejar su portería a cero.



El Cibao FC, subcampeón del torneo del año pasado, recurrirá al máximo goleador histórico de la Copa del Caribe, Rivaldo Correa, para encender la ofensiva.



Este será el tercer encuentro entre ambos equipos en la edición de este año del torneo. Kevin Molino, de Defence Force , ha marcado en los dos partidos anteriores.



El ganador del global asegurará su lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Si los equipos empatan en el global, el primer criterio de desempate será el de goles de visitante.

De ser necesario, se jugará tiempo extra y una tanda de penales para decidir al ganador.



