Cibao FC un club en los corazones de sus aficionados

Tuto Tavárez

SANTIAGO.- Cibao FC no solamente es el club más exitoso de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), en el terreno de juego, sino que vive en los corazones de sus aficionados, tanto adultos, jóvenes y niños.

Después de cada partido en su estadio, los jugadores sacan tiempo para sus aficionados, que quieren tener un recuerdo de sus ídolos.

Termina el partido y no hay prisa por los jugadores ducharse, ni los aficionados marcharse.

Todos quieren una foto con los futbolistas, lo cual se facilita en estos tiempos de los selfies.

Pero otros, muchas veces los más pequeños, también quieren bajar al terreno, ser abrazados y cargados por aquellos que los ponen a gozar a ritmo de patear el balón.

En el Club Cibao FC, es como si los fanáticos fuera el jugador número 12, ya que ambos se apoyan.

Y, ahí están los resultados favorables, Cibao FC ha ganado 5 de las primeras 10 temporadas de la Liga Dominicana de Fútbol y ha sido subcampeón en dos ocasiones, por lo que ha estado en siete finales.

En el campeonato 2025-2026, el más largo de cualquier deporte que se juega en República Dominicana, Cibao FC conquistó el primer puesto de la Serie Regular.

El pasado domingo, obtuvo una victoria 3-1 sobre la Universidad O&M, asegurando así la primera posición en la Liguilla y su presencia como número uno en las semifinales.

Pero, concluido el partido, entre risas y abrazos, los jugadores del Cibao FC, jugaron tiempo extra con sus admiradores, que los abrazaban y estrechaban sus manos y los hijos buscaban orgullosos a los padres.

El onceno Naranja ha logrado sumar 27 puntos, quedando una jornada de la Liguilla y está fuera del alcance de los demás.

El club en clavado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tiene como su mayor prioridad, las categorías formativas, donde decenas de niños aprenden los secretos del fútbol.

Así lo concibieron sus forjadores, encabezado por los ingenieros Manuel Estrella y Félix García, con la bendición de Monseñor Agripino Núñez Collado.