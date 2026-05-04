Cibao FC clasificado para la Copa del Caribe Concacaf 2026



Miami, FL – Concacaf ha anunciado los procedimientos que regirán el sorteo de la Copa del Caribe Concacaf 2026. El sorteo de la cuarta edición de esta competencia regional de clubes, que sirve como clasificatoria para la Copa de Campeones Concacaf 2027, determinará los enfrentamientos de la Fase de Grupos y el camino de cada club hacia la Final.

El sorteo oficial de la Copa del Caribe Concacaf 2026 se llevará a cabo el martes 26 de mayo en Miami, FL. Los aficionados podrán seguir este evento televisado a través de las cadenas asociadas de transmisión de Concacaf y el canal de YouTube de la Confederación a partir de las 6:30 p.m. ET.

Hasta el momento, tres clubes han asegurado su lugar en la competencia, incluidos Cibao FC de República Dominicana y Club Sando y Defence Force de Trinidad y Tobago, mientras que los siete clubes restantes serán confirmados en las próximas semanas.

FORMATO Y CALENDARIO DE LA COMPETENCIA

El torneo comenzará con una Fase de Grupos compuesta por dos grupos de cinco clubes cada uno. Durante esta etapa, los clubes se enfrentarán a cada rival de su grupo una vez, para un total de cuatro partidos por club (dos en casa y dos como visitante) a lo largo de cinco semanas programadas.

Semana 1 de la Fase de Grupos: 4–6 de agosto de 2026

Semana 2 de la Fase de Grupos: 18–20 de agosto de 2026

Semana 3 de la Fase de Grupos: 1–3 de septiembre de 2026

Semana 4 de la Fase de Grupos: 8–10 de septiembre de 2026

Semana 5 de la Fase de Grupos: 15–17 de septiembre de 2026

Tras la Fase de Grupos, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a la Fase de Eliminación Directa, que incluirá las Semifinales, el partido por el Tercer Lugar y la Final.

Semifinales (partidos de ida): 13–15 de octubre de 2026

Semifinales (partidos de vuelta): 20–22 de octubre de 2026

Final y partido por el Tercer Lugar (ida): 1 de diciembre de 2026

Final y partido por el Tercer Lugar (vuelta): 5 de diciembre de 2026

Los finalistas y el tercer lugar clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, con el campeón recibiendo un pase directo a los Octavos de Final.

CÓMO SEGUIR EL SORTEO

Los aficionados de todo el mundo podrán seguir y disfrutar del evento en vivo a través del canal de YouTube de Concacaf (www.youtube.com/concacaf) y las cadenas de televisión asociadas de la Confederación en la región.

También podrán seguir las actualizaciones en las plataformas oficiales de redes sociales de la competencia, incluyendo X (@TheChampions), Facebook (facebook.com/TheChampions), Instagram (@TheChampions) y TikTok (@Concachampions).

PROCEDIMIENTOS DEL SORTEO

El martes 26 de mayo, Concacaf llevará a cabo el sorteo de la Fase de Grupos utilizando un sistema de una sola extracción con cinco bombos.

Los 10 clubes participantes serán distribuidos en cinco bombos con base en el Ranking de Clubes Concacaf al 25 de mayo de 2026, de la siguiente manera:

Bombo 1: Dos clubes mejor clasificados

Bombo 2: Dos siguientes clubes mejor clasificados

Bombo 3: Dos siguientes clubes mejor clasificados

Bombo 4: Dos siguientes clubes mejor clasificados

Bombo 5: Campeón y subcampeón del CFU Club Shield 2026

El sorteo comenzará seleccionando aleatoriamente una esfera del Bombo 1 y ubicando a ese club en el Grupo A, posición A1. La siguiente esfera será extraída del Bombo 1 y asignada al Grupo B, posición B1.

Este proceso se repetirá para los Bombos 2 al 5, asignando los clubes de manera secuencial a los Grupos A y B.

Al finalizar el sorteo, cada grupo contará con un club de cada bombo.

Concacaf publicará los bombos confirmados en los días previos al sorteo oficial.

CLUBES PARTICIPANTES

Hasta el momento, tres clubes de las Asociaciones Miembro del Caribe de Concacaf han clasificado al torneo. Estos clubes han asegurado su lugar con base en su desempeño en sus ligas nacionales. Estos clubes son (en orden alfabético por Asociación Miembro):

República Dominicana (1): Cibao FC

Trinidad y Tobago (2): Club Sando FC, Defence Force FC

Los siete clubes restantes se determinarán a través de ligas nacionales y competiciones regionales, de la siguiente manera:

CFU Club Shield (2): Campeón y subcampeón 2026

Haití (1): Campeón de Campeones 2026

Jamaica (2): Campeón y subcampeón de la temporada 2025–2026 de la JPL

República Dominicana (1): Campeón de la Liga Dominicana de Fútbol 2026

Surinam (1): Campeón de la Suriname Major League 2025–2026

Mount Pleasant FA de Jamaica es el actual campeón de la Copa del Caribe Concacaf. El club conquistó su primer título en 2025 tras vencer a Universidad O&M FC de República Dominicana por un marcador global de 3–2 en la Final.