Cibao FC brilla en el Caribe: tres jugadores en el once ideal de la Copa Concacaf 2025

Bartolo García

El Cibao FC sigue dejando huella en el fútbol regional. Tres de sus jugadores fueron incluidos en el Once Ideal de la Copa del Caribe Concacaf 2025, tras la conclusión de la Fase de Grupos del torneo que reúne a los mejores clubes del Caribe.

Los futbolistas Rivaldo Correa, Jean Carlos López y Gabriel Peguero fueron seleccionados por la Concacaf gracias a su desempeño sobresaliente en el terreno de juego, donde contribuyeron de forma decisiva al liderazgo del Cibao FC en el Grupo B del certamen.

Asimismo, el equipo Universidad O&M FC, también representante de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), logró colocar a dos de sus jugadores —Isaac Báez y Herard Frantzety— en el selecto grupo de los mejores once del torneo, reafirmando la competitividad del fútbol dominicano a nivel internacional.

La lista oficial publicada por Concacaf destacó a los jugadores que más influyeron en los resultados de sus equipos durante los cuatro partidos de la fase de grupos, tanto en la defensa como en la ofensiva y la creación de juego.

En la posición defensiva, el dominicano Gabriel Peguero del Cibao FC fue reconocido por su solidez y efectividad. El zaguero fue titular en dos de los cuatro encuentros, acumulando 187 minutos de juego y anotando un gol que fue clave para la clasificación de su equipo a las semifinales.

El mediocampista Jean Carlos López también se destacó como un jugador completo y de equilibrio en el centro del campo. Fue titular en tres de los cuatro partidos, registrando siete remates, una asistencia, ocho tacleadas y cinco bloqueos, aportando tanto en defensa como en ataque.

En la delantera, el colombiano Rivaldo Correa volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del club naranja. Con tres goles en tres partidos, se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Caribe, con un total de nueve anotaciones a lo largo de su participación en el torneo.

La selección de estos tres jugadores refleja el alto nivel competitivo del Cibao FC, subcampeón de la Copa del Caribe 2024, que ahora busca volver a la final y conquistar el título que se le escapó la temporada pasada.

Por su parte, el club Universidad O&M FC también fue protagonista en el once ideal, gracias al rendimiento del centrocampista Isaac Báez, autor de dos goles y una asistencia en 350 minutos, y del delantero Herard Frantzety, quien disputó los cuatro encuentros, anotando dos goles y sumando una asistencia.

En otras posiciones, la Concacaf destacó a Tafari Chambers, portero del Mount Pleasant FA de Jamaica, por mantener su portería invicta en cuatro partidos, así como a los defensores Gadail Irving y Cassim Keller, figuras claves en las líneas defensivas de Mount Pleasant y Defence Force, respectivamente.

El mediocampo también incluyó a figuras como Kevin Molino, del club trinitense Defence Force, quien jugó los 360 minutos de la fase y marcó dos goles, y Murgillio Esajas, del SV Robinhood de Surinam, reconocido por su capacidad de recuperación y su aporte goleador.

La Concacaf resaltó que la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) es actualmente una de las ligas de mayor crecimiento del Caribe, con equipos que muestran profesionalismo, disciplina y una estructura deportiva cada vez más sólida.

El reconocimiento a tres jugadores del Cibao FC y dos de O&M refuerza el prestigio del fútbol dominicano en la región y anticipa una fase semifinal cargada de emoción, donde ambos clubes dominicanos buscarán dejar el nombre del país en lo más alto de la Copa del Caribe 2025.

#eljacaguero #CibaoFC #Concacaf #CopaDelCaribe2025 #RivaldoCorrea #JeanCarlosLópez #GabrielPeguero #UniversidadO&M #IsaacBáez #HerardFrantzety #FútbolDominicano #LDF #DeportesRD