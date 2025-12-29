Choques vehiculares dejan severos daños a la red eléctrica de Santiago en 2025

Edenorte reporta 84 postes derribados, millonarias pérdidas y miles de usuarios afectados por accidentes de tránsito

Bartolo García

Santiago.– Los accidentes de tránsito provocaron la rotura de 84 postes del tendido eléctrico en distintos puntos de la provincia de Santiago durante el año 2025, generando pérdidas millonarias y afectando a miles de clientes, según informó la Gerencia de Mantenimiento del Sector Santiago de Edenorte Dominicana.

De acuerdo con el reporte técnico de la empresa distribuidora, en el transcurso del año se registraron 71 accidentes vehiculares que impactaron directamente la infraestructura eléctrica, ocasionando interrupciones prolongadas del servicio en múltiples comunidades.

Estos eventos no solo afectaron la continuidad del suministro, sino que también generaron elevados costos en la reparación de redes de media y alta tensión, así como pérdidas significativas por concepto de energía no servida durante los trabajos de restablecimiento.

El informe detalla que la mayoría de los accidentes ocurrió en corredores viales de alta circulación, como la autopista Duarte, la avenida Estrella Sadhalá, la Circunvalación Norte y la autopista Joaquín Balaguer.

También se reportaron daños en la avenida Hispanoamericana, la carretera Navarrete–Puerto Plata, la vía hacia la Presa de Tavera y la carretera turística de la zona.

Asimismo, comunidades de San José de las Matas, como Inoa, El Rubio y La Cuesta, además de sectores como Camp David, Pedro García y Hato Mayor, resultaron afectadas por la caída de postes.

Edenorte señaló que en varios de estos accidentes, además de los daños materiales, se produjeron pérdidas humanas, lo que constituye la principal preocupación de las autoridades de la empresa.

La distribuidora subrayó que, aunque el impacto económico es considerable, la consecuencia más grave de estos hechos es la pérdida irreparable de vidas, muchas veces asociada a la imprudencia al volante.

Según la entidad, factores como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la distracción mientras se conduce están presentes en una gran parte de los accidentes, especialmente durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Edenorte explicó que cada evento que involucra la rotura de un poste requiere una compleja operación técnica, que incluye la sustitución de estructuras, reparación de redes, reposición de conductores y, en algunos casos, transformadores dañados.

Estas labores demandan el despliegue de brigadas especializadas que trabajan de manera continua, incluso en horarios nocturnos, representando una inversión no planificada de millones de pesos.

El impacto de estas interrupciones se extiende a hogares, comercios, industrias, hospitales y otros servicios esenciales, afectando directamente la calidad de vida y la actividad económica de las comunidades.

Ante esta situación, la Gerencia de Mantenimiento del Sector Santiago hizo un llamado enérgico a la conciencia ciudadana, recordando que la caída de un poste no solo deja a cientos de familias sin energía, sino que pone en riesgo a comunidades enteras y al personal técnico que trabaja en las reparaciones.

Finalmente, Edenorte Dominicana exhortó a los conductores a respetar las normas de tránsito y asumir una actitud responsable al volante, no solo en el cierre de 2025, sino de forma permanente durante 2026 y los años venideros.

La empresa reiteró que, aunque sus brigadas laboran sin descanso para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, muchos de estos accidentes son totalmente evitables, y apeló a la prudencia como la mejor vía para proteger vidas y preservar un servicio esencial para el desarrollo del país.