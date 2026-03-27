Choferes mantienen pasajes sin aumento ante alza del combustible

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– Organizaciones del sector transporte informaron que mantendrán sin cambios las tarifas de los pasajes, a pesar del incremento en los precios de los combustibles, como parte de un esfuerzo por preservar la estabilidad económica del país.

La decisión fue tomada por gremios del transporte urbano, interurbano y turístico, quienes señalaron que el contexto internacional, marcado por tensiones en Medio Oriente, ha impactado el costo del petróleo y exige acciones responsables.

Los transportistas expresaron que su prioridad es evitar que los aumentos afecten directamente a la población, especialmente a los sectores más vulnerables que dependen del transporte público a diario.

En ese sentido, indicaron que antes de considerar un alza en los pasajes, es necesario velar por la estabilidad económica y social de la nación en medio de la coyuntura actual.

Asimismo, manifestaron su respaldo a las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, quien ha llamado a la población a racionalizar el uso de combustibles ante lo que calificó como un “sacrificio inevitable”.

Los gremios valoraron positivamente las estrategias oficiales orientadas a mantener la estabilidad económica, destacando la implementación de subsidios focalizados y ajustes graduales para mitigar el impacto en la ciudadanía.

También resaltaron la importancia de subsidiar insumos agrícolas como los fertilizantes, al considerar que esta medida ayudará a evitar aumentos en los productos de la canasta básica.

La iniciativa cuenta con el respaldo de múltiples organizaciones del transporte a nivel nacional, cuyos representantes reiteraron su compromiso de continuar apoyando acciones que contribuyan a la estabilidad social y económica de la República Dominicana.