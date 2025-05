CHC Hotels reafirma el liderazgo del grupo Coral Hospitality Corp en la industria turística dominicana

Punta Cana, La Altagracia, R. D. Coral Hospitality Corp. (CHC) introdujo su nueva división de gestión hotelera: CHC Hotels, una unidad especializada que busca elevar los estándares de operación turística en la región posicionándose a CHC como una corporación local con una propuesta de valor clara, adaptable y centrada en la experiencia del cliente.

“CHC Hotels representa un punto de inflexión en la historia de Coral Hospitality Corp.”, expresó Ricardo Felip, socio – vicepresidente de la firma. “Hemos creado una estructura sólida que nos permitirá seguir creciendo, apostando por la calidad humana, el talento local y la excelencia en el servicio. Nuestro objetivo es ofrecer una hospitalidad que inspire, que conecte con el huésped y que trascienda lo tradicional”, aseguró Felip.

Indicaron que CHC Hotels operará con un enfoque integral, abarcando áreas clave como finanzas, recursos humanos, ventas, marketing, operaciones y experiencia del cliente, tanto en marcas propias como franquicias internacionales. Con más de 25 años de experiencia, CHC ya lidera la gestión de hoteles todo incluido, propiedades turísticas y paquetes vacacionales.

El corporativo hotelero dio a conocer que entre 2025 y 2028 se prevé la firma y apertura de nuevas propiedades bajo prestigiosas marcas como DoubleTree by Hilton, Tryp y Days Inn Wyndham, Holiday Inn by IHG, Wellmed by Best Western. Actualmente, hay más de 10 proyectos adicionales en negociación.

“Estamos estructurando una red de propiedades con estándares internacionales, pero con alma caribeña”, explicó Ramón Tejeda, director Corporativo de Ventas y Mercadeo. “Queremos que cada hotel lleve la identidad del destino donde opera, adaptando la oferta al viajero actual”.

CHC Hotels elevar la oferta hotelera dominicana, apostando por el desarrollo local y consolidándose como un jugador clave en la industria del turismo caribeño.

“La nueva división es parte de una visión a largo plazo, en la que República Dominicana se consolide como un hub turístico de clase mundial, respaldado por operadores nacionales con estándares internacionales”, puntualizó Tejeda.

Entre los desarrollos anunciados se destaca el hotel Wellmed by Best Western, un centro de internacional de salud, bienestar y negocios, de 134 habitaciones en Santo Domingo, con rooftop lounge bar, tres restaurantes y más de 1,200 metros cuadrados de espacios para eventos, así como el hotel DoubleTree by Hilton de 120 habitaciones en el corazón de Punta Cana.

A esto se suma la construcción del Hotel Tryp by Wyndham, con 97 habitaciones y una plaza comercial de 2,200 m², que abrirá en el segundo trimestre de 2026 en el Boulevard Turístico del Este. De igual manera, entre el 2025 y el 2026, estarán operando 3 nuevos hoteles, un Days Inn by Wyndham en Juan Dolio, y dos hoteles Holiday Inn by IHG en Puerto Plata y Pedernales.

Esta expansión se apoya en el éxito de la operación del hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, uno de los pilares de la corporación, así como el hotel Coral Costa Caribe en Juan Dolio, y refuerza el interés del grupo en los negocios y eventos, además de fortalecer sus marcas insignias Xëliter, e International Vacation Club, liderando la administración de condominios turísticos, experiencias vacacionales personalizadas, expandiéndose a nuevos mercados del Caribe, como México y Jamaica.