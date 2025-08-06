Chanel Prinz deslumbra como una de las grandes favoritas rumbo a Miss República Dominicana 2025

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – Chanel Prinz, actual Miss La Romana, se ha posicionado como una de las principales favoritas para alzarse con la corona de Miss República Dominicana 2025, el certamen de belleza más importante del país. Su porte, carisma y sólida formación han capturado la atención del público y expertos en concursos.

Con tan solo 23 años, Chanel ha logrado destacar en múltiples áreas que la convierten en una competidora integral. Su elegancia en pasarela, su dominio del discurso y su enfoque social la hacen resaltar como una de las candidatas más completas del certamen.

Graduada de la prestigiosa Escuela de Moda y Diseño del Instituto Marangoni Miami, Chanel también está culminando la carrera de Negocios, una combinación que evidencia su visión moderna, creativa y emprendedora.

Pero su preparación académica no es su único fuerte. Chanel es además fundadora de la iniciativa “RD Inclusión”, un proyecto que aboga por los derechos de personas neurodivergentes y promueve la empatía y la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.

Este compromiso con causas sociales le ha ganado el respeto de muchos dentro y fuera del certamen. Chanel no solo representa a La Romana, sino también a una generación de jóvenes dominicanas comprometidas con su país y con un propósito.

La joven emigró a Estados Unidos a los 10 años, sin perder su vínculo con la tierra que la vio nacer. Hoy, regresa a representar a su provincia con orgullo, llevando consigo la historia de perseverancia de una dominicana que nunca ha olvidado sus raíces.

Sus pasos firmes sobre la pasarela, su mirada segura y su energía contagiosa la han convertido en una de las favoritas del público y de los críticos de concursos de belleza, quienes la ven como una potencial representante en Miss Universo.

“Ser parte de este certamen es mucho más que competir por una corona. Es tener la oportunidad de mostrar que la belleza también se mide en el carácter, en la preparación y en el compromiso con nuestra identidad”, expresó Chanel en declaraciones recientes.

Su presencia en el concurso ha sido descrita como elegante e imponente, características que la han distinguido en cada presentación oficial previa al evento final. Su imagen proyecta fuerza, sensibilidad y liderazgo.

Con una base sólida en valores familiares y comunitarios, Chanel ha sabido utilizar su plataforma como reina de belleza para inspirar a otros, especialmente a jóvenes que sueñan con representar a su país en grandes escenarios.

A pocos días del certamen, los seguidores del concurso ya la mencionan como una de las más fuertes aspirantes al título, con una candidatura que equilibra belleza, preparación, discurso y compromiso.

Este domingo 10 de agosto, Chanel Prinz buscará hacer historia para su provincia La Romana y convertirse en un referente de la mujer dominicana ante el mundo, en un evento que definirá quién representará al país en el próximo Miss Universo.

Su participación promete no solo dejar huella en el escenario, sino también en el corazón de quienes valoran la belleza que inspira y transforma.

#eljacaguero #ChanelPrinz #MissRD2025 #MissRepublicaDominicana #LaRomana #BellezaConPropósito #OrgulloDominicano #MissUniverseRD #JuventudQueInspira #ModaYCompromiso