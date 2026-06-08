Centro León fortalece legado de los Congos de Villa Mella con investigación y documental patrimonial

Bartolo García

Santo Domingo Norte. El Centro León culminó el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de La Cofradía del Espíritu Santo de Los Congos de Villa Mella para salvaguardar su patrimonio”, una iniciativa desarrollada con el apoyo de la UNESCO y el Fondo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Convención de 2003, orientada a garantizar la preservación y transmisión de esta importante manifestación cultural dominicana.

El acto de cierre se realizó en el Liceo Francisco del Rosario Sánchez, donde fueron presentados dos productos fundamentales para la documentación de esta tradición: el documental “Moriviví”, dedicado a las expresiones espirituales, musicales y danzarias de la Cofradía, y el libro “La Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella”, elaborado por la investigadora Clenis Tavárez María.

Durante la actividad participaron representantes de instituciones culturales y académicas, entre ellos la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, el Viceministerio de Patrimonio Cultural, el Museo del Hombre Dominicano, el Centro Nacional de Folklore, la Casa de la Música y el Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas de la UASD, quienes valoraron la importancia de preservar este legado cultural.

El coordinador de proyectos culturales del Centro León, Wilfredo Padrón Iglesias, presentó los resultados alcanzados por la iniciativa, destacando las actividades formativas desarrolladas y los aportes que permitirán fortalecer la protección y continuidad de esta tradición reconocida internacionalmente.

Las principales autoridades de la Cofradía, encabezadas por Bienvenido Brazobán, rey de la organización; Clara de Paula Minier, reina de la Cofradía; y William Minier, director ejecutivo, expresaron su satisfacción por ver documentado y fortalecido un patrimonio que ha sido transmitido de generación en generación durante décadas.

Como parte del encuentro también se realizó la entrega formal del libro a los cofrades, facilitadores, organizaciones comunitarias y gestores culturales involucrados en el proyecto. Además, folkloristas, académicos y comunitarios celebraron el 25 aniversario del reconocimiento otorgado por la UNESCO a los Congos de Villa Mella, reafirmando la vigencia de una tradición que continúa siendo símbolo de identidad, memoria y riqueza cultural para la República Dominicana.