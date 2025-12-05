Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Pesas será inaugurado esta tarde a las 4:00 en el Parque del Este

SANTO DOMINGO. La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas y el Comité Organizador, presidido por el licenciado José Antolín Polanco Rosa, inaugurarán este lunes el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Pesas Santo domingo 2025.

La apertura está prevista para las 4:00 de la tarde en el pabellón José Joaquín Puello del Parque del Este, precisaron Polanco Rosa, quien también es el director del Consejo Nacional de Fronteras, y Willian Ozuna, presidente de la Federación de Pesas.

Rosa aseguró que “estamos preparados para presentar un espectáculo deportivo a la altura de las circunstancias, como nuestro país está acostumbrado a hacerlo cada vez que es sede de un evento internacional”.

Dijo que 161 atletas en ambas ramas iniciarán a las 10:00 de la mañana de este lunes, cuando comiencen las competencias, la lucha por la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán el próximo año en Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

Recordó que el campeonato será además el primer evento de prueba de los Centroamericanos de Santo Domingo, así como el único torneo internacional de pesas que otorgará la clasificación a los atletas para la cita regional y caribeña del 2026 en suelo dominicano.

Rosa y Ozuna presidirán la ceremonia de inauguración, acompañados por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sport y a quien está dedicado el campeonato; José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 y Garibaldi Bautista, titular del Comité Olímpico Dominicano.

Con ellos, están invitados los respectivos viceministros de Deportes, los integrantes del ejecutivo del Comité Olímpico, del Comité Organizador de Santo Domingo 2026 y del Comité Organizador del Centroamericano de Pesas. También, el doctor José Joaquín Puello, ex presidente del COD, entre otras personalidades del deporte y de la vida nacional.

Las competencias del evento, que se prolongará hasta el día 13, se realizarán en jornadas matutinas comenzando a las 10:00 de la mañana, y en horas vespertinas y nocturnas, desde las 2:00 de la tarde.

Las delegaciones de los países arribaron a la República Dominicana ayer sábado y hoy domingo.

Casi 250 deportistas, entre ellos 161 atletas, viajaron a suelo dominicano para estar presentes en el certamen. El resto de los visitantes lo integran un personal 50 oficiales de equipos, como delegados técnicos, dirigentes de federaciones, entrenadores y preparadores físicos.

Además, vendrán 36 oficiales técnicos internacionales (OTI), compuesto por jueces y árbitros.

Los países presentes en el certamen son Colombia, Cuba, México, El Salvador, Aruba, Trinidad & Tobago, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala y Guadalupe.

Asimismo, Guayana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Saint Kits, Santa Lucía, Venezuela, Islas Vírgenes y el anfitrión, República Dominicana.

El licenciado Rosa preside el Comité junto a los vicepresidentes Tony Mesa y Eddy González, Elisandro Pérez, secretario; Reymundo Gantier, tesorero; Willian Ozuna, director general; Maritza Ortiz, directora técnica y la miembro Yuderqui Contreras.