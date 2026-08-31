Centro León lleva «Arquetipo Caribe» al Museo de Arte Moderno

Como parte de la XII edición del festival de fotografía Photoimagen 2026, quedó formalmente inaugurada la exposición «Arquetipo Caribe, miradas fotográficas» en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo.



La muestra, que cuenta con la curaduría de Michelle Cruz y Carlos Acero, establece un profundo diálogo visual a través de 40 obras del artista puertorriqueño Héctor Méndez Caratini y 28 piezas del fotógrafo dominicano Mariano Hernández, explorando las identidades, memorias y esencias compartidas de la región caribeña.



Este proyecto expositivo es fruto de una alianza institucional que une los esfuerzos de la Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León, la Fundación Imagen 83, el Centro de la Imagen, el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Museos y el Museo de Arte Moderno.



Al acto inaugural asistieron María Elena Aguayo, directora ejecutiva de la Fundación Eduardo León Jimenes; Luis Felipe Rodríguez, gerente de Programas Culturales del Centro León; y Sara Hermann, curadora en jefe, quien ofreció las palabras de agradecimiento en representación de la institución.



Asimismo, la ceremonia contó con la participación de Lorea Arribalzaga, embajadora de España en la República Dominicana; Mayra Johnson, directora general de Photoimagen; Federico Fondeur, director del Museo de Arte Moderno; y Esteban Martínez Murga, vicepresidente de Comunicación y Responsabilidad Social del Banco Popular, acompañados por artistas, gestores culturales y amantes del arte.



La exposición «Arquetipo Caribe, miradas fotográficas» forma parte del programa de Photoimagen 2026, un festival que en su duodécima edición integra un total de 20 exposiciones simultáneas.