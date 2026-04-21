Centro de Convenciones UTESA celebra ocho años impulsando cultura y grandes eventos en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA celebra su octavo aniversario consolidado como uno de los principales espacios para el conocimiento, la cultura y los grandes encuentros en Santiago de los Caballeros.

Desde su apertura el 23 de abril de 2018, este importante recinto ha sido sede de más de 1,100 congresos, conferencias, talleres, ferias y espectáculos, recibiendo a más de 425,000 visitantes que han participado en actividades académicas, empresariales y culturales.

Además, el centro ha desarrollado más de 340 actividades culturales y unas 40 exposiciones temporales, fortaleciendo su misión de promover el arte, la educación y la identidad dominicana como pilares fundamentales del desarrollo social.

Melany Rodríguez González

La directora general del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, Melany Rodríguez González, destacó que durante estos ocho años el lugar se ha convertido en un motor de dinamización para la ciudad, generando oportunidades y fortaleciendo el crecimiento económico y cultural de Santiago.

Como parte de la celebración, se ha preparado un variado programa de actividades en colaboración con la I Feria Regional del Libro y de la Cultura Cibao 2026, con acceso a exposiciones permanentes y temporales abiertas al público de manera gratuita hasta el 26 de abril.

Entre las exposiciones destacan la Sala de Cultura Dominicana, Puro Carnaval, Virgen de la Altagracia y Advocaciones de América, además del espacio expositivo dedicado al artista Sacha Tebó, permitiendo a los visitantes disfrutar de una amplia oferta cultural.

La agenda también incluye el concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil del Cibao, una lectura escénica titulada “Voces del Cibao: Poesía en Vivo”, así como la charla “Ercilia Pepín: ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad”, dedicada a resaltar el legado de la destacada educadora dominicana.

El cierre de las actividades será el sábado 25 de abril con un cine familiar en la Sala de Cine Contemporáneo del centro, reafirmando así el compromiso de UTESA de seguir impulsando a Santiago como destino clave para la industria de reuniones, la cultura y la educación.