Centro Cultural Taíno impulsa la memoria histórica con proyección de documental sobre arqueología submarina

Santo Domingo, RD.– El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón proyectó el documental “Galeones de Azogue”, una producción audiovisual que narra los orígenes de la arqueología submarina en la República Dominicana a partir del estudio de antiguos naufragios frente a las costas de Miches.

La actividad se realizó en colaboración con el Museo de las Atarazanas Reales y contó con la participación de su director, Íñigo Apestegui, así como de los guionistas Carlos León y Cruz Apestegui, quienes compartieron detalles del proceso investigativo y creativo detrás del documental.

Durante el encuentro, los invitados explicaron cómo se recopilaron fuentes históricas, testimonios y datos arqueológicos que permitieron reconstruir uno de los episodios marítimos más relevantes del siglo XVIII en aguas dominicanas.

La producción estuvo a cargo de Duho Cinema, Retama Studio y Guasabara Cine, con Fernando Santos y Gabriel Valencia como productores generales, mientras que el montaje fue realizado por Mikel D. Etxebarría y el diseño de sonido por Laura Gantes.

El audiovisual integra las voces de reconocidos especialistas e historiadores que aportan contexto científico y social al relato, enriqueciendo la comprensión de los acontecimientos narrados.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y del Banco Popular Dominicano con el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas, promoviendo la investigación y la difusión del patrimonio nacional.

El documental relata el descubrimiento de los restos de dos galeones en 1976, cuando pescadores de Miches encontraron vestigios en la bahía de Samaná que despertaron el interés de investigadores dominicanos y extranjeros.

Estos hallazgos condujeron a las primeras investigaciones oficiales de arqueología submarina en el país, sentando las bases para una nueva disciplina científica enfocada en el patrimonio subacuático.

La historia se remonta al 24 de agosto de 1724, cuando los galeones Nuestra Señora de Guadalupe y Tolosa, pertenecientes a la Flota de Azogues, viajaban hacia el entonces virreinato de Nueva España transportando mercurio para la minería colonial.

Una fuerte tormenta sorprendió a las embarcaciones frente a las costas dominicanas, causando severos daños al Guadalupe y el hundimiento total del Tolosa, en un trágico suceso que cobró la vida de más de 600 personas.

El documental también resalta los dramáticos relatos de supervivencia de algunos tripulantes, quienes enfrentaron semanas de adversidad entre el mar, la selva y las playas en busca de auxilio.

Las investigaciones arqueológicas posteriores, iniciadas formalmente en 1994 por equipos dominicanos y españoles, permitieron recuperar más de 45,000 piezas de alto valor histórico.

Entre los objetos encontrados figuran cañones, monedas, instrumentos de navegación, pertenencias personales y una destacada colección de cristalería europea del siglo XVIII.

Estos descubrimientos no solo enriquecieron el conocimiento sobre el comercio colonial y la navegación de la época, sino que también consolidaron el nacimiento de la arqueología submarina en la República Dominicana como herramienta para preservar la memoria histórica sumergida.

Además de estas actividades, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón mantiene abierta al público su exposición permanente “Nuestros primeros pobladores”, que reúne más de 350 piezas prehispánicas, reafirmando su rol como espacio clave para la educación y la cultura nacional.

