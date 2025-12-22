Centro Cultural Perelló celebra la magia de la Navidad al ritmo de la música

.Escondido, Baní, provincia Peravia. Con un magistral concierto, el Centro Cultural Perelló celebró la llegada de la Navidad en complicidad con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.



El Concierto de Navidad 2025, en su duodécima edición, contó con la participación estelar de Maridalia Hernández, Frank Ceara, Xiomara Fortuna y el coro Koribe, quienes durante aproximadamente 80 minutos deleitaron a un selecto público reunido en la explanada del Centro.



La velada inició al ritmo de temas tradicionales con arreglos sinfónicos como “Overture a Cradle in Bethlehem”, “Noche de paz”, “Más allá” (Navidad), “Joy To The World”, “Jingle Bells”, “Blanca Navidad”, “The Christmas Song” y “Mariposa de amor”.



El repertorio también incluyó las piezas “Adeste Fideles”, “O Holy Night”, Villancico Yaucano, “Ella”, “Yo quiero verte”, “Ay amor”, “Popurrí de merengues”, “Salsa pá tu lechón”, “Alegre vengo” y “Aleluya de El Mesías”.



El acto formal estuvo presidido por Manuel Pozo Perelló, presidente ejecutivo de Industrias Banilejas, SAS (INDUBAN) y miembro del Consejo del Centro Cultural, acompañado por Julia Castillo, directora de la institución cultural.



Al pronunciar las palabras de bienvenida, Julia Castillo resaltó que la duodécima entrega del Concierto de Gala Sinfónico Navideño 2025 constituye una demostración de que la Familia Perelló, tras 15 años de mecenazgo cultural en la región Sur y en todo el país, se siente cada vez más comprometida con la misión de formar parte de un proyecto de nación próspera, culta y humanista en República Dominicana.



Castillo afirmó que “durante 80 años, la Familia Perelló ha promovido valores y tradiciones a través de su producto marca país, Café Santo Domingo, así como mediante otros proyectos de fomento del desarrollo social, económico y cultural.

Continuaremos, todos juntos, trabajando por y para el desarrollo regional y nacional de la República Dominicana”.



A seguidas, Manuel Pozo Perelló destacó que el Concierto de Navidad del Centro Cultural Perelló representa un firme compromiso de la empresa y de la familia con toda la comunidad de la región Sur, especialmente con la provincia Peravia.



Indicó que “somos conscientes de que para una parte importante de la población resulta difícil acceder a espectáculos de esta magnitud, por lo que hacemos el esfuerzo de llevar este concierto a Baní con la misma calidad artística y técnica que caracteriza a los grandes escenarios del mundo”.



A este grandioso concierto asistió el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, el senador Julito Fulcar y la gobernadora Angela Yadira Báez.



Así como distinguidas personalidades del ámbito cultural, empresarial y diplomático, además de los representantes de la diáspora banileja, quienes disfrutaron de esta mágica noche a la luz de las estrellas.