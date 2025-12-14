Centro Cultural Banreservas Santiago abre sus puertas al arte con exposiciones y una experiencia inmersiva de Domingo Bautista

La obra fotográfica del reconocido artista envuelve al público en un recorrido sensorial que integra imagen, sonido y tecnología, con acceso gratuito para toda la comunidad

Bartolo García

El Centro Cultural Banreservas Santiago presentó oficialmente al público su variada oferta expositiva, que incluye muestras del Museo de Arte de Santiago, la galería pictórica y una innovadora Sala Inmersiva dedicada a la obra fotográfica de Domingo Bautista, considerado uno de los más importantes fotógrafos dominicanos de todos los tiempos.

La presentación se realizó durante una visita guiada para periodistas de Santo Domingo y Santiago, encabezada por la directora del centro, Gladiariza Pereyra, quien además funge como gerente de Cultura Banreservas para la Zona Norte.

Pereyra explicó que el Centro Cultural Banreservas Santiago abre sus puertas de manera gratuita, con especial énfasis en el acceso de familias, estudiantes de todos los niveles, docentes y grupos interesados en conocer y disfrutar del patrimonio artístico y cultural que allí se exhibe.

La inauguración oficial del espacio tuvo lugar el pasado 29 de noviembre, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente de Banreservas, Samuel Pereyra, en un acto que reunió a destacadas figuras del ámbito cultural, artístico y mediático de la ciudad corazón.

Durante el acto inaugural, el presidente Abinader destacó que el proyecto responde a un reclamo histórico de recuperación del antiguo Hotel Mercedes, transformándolo en un activo cultural de gran valor para toda la región del Cibao.

Por su parte, el presidente de Banreservas subrayó que el rescate y restauración del Hotel Mercedes, convertido ahora en centro cultural, reafirma el compromiso de la entidad financiera con la promoción de la dominicanidad, la identidad nacional y la democratización del acceso al arte.

La historia del emblemático Hotel Mercedes fue presentada por el historiador Edwin Espinal, quien ofreció un detallado recuento de su origen, desarrollo y relevancia como uno de los espacios más representativos de la vida social y cultural de Santiago.

El centro alberga el Museo de Arte de Santiago (MAS), así como una selección de obras de la Colección de Artes Visuales de Banreservas, con especial énfasis en artistas de la región, bajo la muestra titulada “Cibaeños en la Colección de Artes Visuales de Banreservas”.

Uno de los espacios más innovadores es la Sala Inmersiva “Caminos de luz, caminos de tierra”, concebida como un entorno para instalaciones audiovisuales y multimedia que ofrecen una forma distinta y contemporánea de apreciar el arte y el patrimonio cultural.

Esta sala está diseñada para brindar experiencias virtuales centradas en la cultura, el turismo y la identidad dominicana, integrando tecnología digital con contenidos artísticos de alto valor estético y narrativo.

La Sala Inmersiva fue inaugurada con una cuidada selección de imágenes del fotógrafo Domingo Bautista, captadas a lo largo de más de cuatro décadas de recorrido por paisajes naturales, rurales y marinos del país.

Las fotografías, animadas mediante recursos tecnológicos, revelan una belleza muchas veces invisible a la mirada cotidiana, mostrando rincones, texturas y atmósferas que escapan de los circuitos turísticos tradicionales.

La mirada sensible, detallada y profundamente humana de Bautista envuelve al visitante en una experiencia visual y sonora única, que combina contemplación artística con emoción y reflexión.

Desde su apertura en noviembre de 2025, el Centro Cultural Banreservas Santiago se consolida como un referente cultural de la Ciudad Corazón, ofreciendo una de las primeras salas inmersivas desarrolladas artística y técnicamente por talentos dominicanos, y reafirmando su vocación de acercar el arte y la cultura a toda la sociedad.