Centro Cultural Banreservas resalta legado de Minerva Mirabal con exposición dedicada a su dimensión artística

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Centro Cultural Banreservas inauguró la exposición “Un siglo. La dimensión artística de Minerva”, una muestra que pone en valor la sensibilidad creativa y el legado cultural de Minerva Mirabal, una de las figuras más emblemáticas de la historia dominicana.

La apertura de la exposición estuvo encabezada por Franklin Soriano, vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Banreservas; Minerva Josefina (Minou) Tavárez Mirabal y Manolo Tavárez, junto a invitados especiales, gestores culturales y representantes de distintas instituciones vinculadas al arte y la memoria histórica nacional.

Franklin Soriano, vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Banreservas, habla en la inauguración de la exposición “Un siglo. La dimensión artística de Minerva”, en el Centro Cultural Banreservas de Santo Domingo.

Durante el acto inaugural, Franklin Soriano destacó la importancia de preservar y difundir el legado de las Hermanas Mirabal desde diferentes perspectivas, resaltando que esta exposición permite acercar al público a una faceta menos conocida de Minerva, relacionada con su sensibilidad artística, creatividad y aporte cultural.

Por su parte, Minou Tavárez Mirabal, hablando en representación de la Fundación Hermanas Mirabal, valoró la iniciativa como una oportunidad para profundizar en el conocimiento de la vida y obra de su madre, mostrando aspectos de su personalidad que complementan su reconocido papel en la lucha por la libertad y la democracia.

La exposición reúne una selección de obras, documentos y elementos que permiten apreciar la dimensión artística de Minerva Mirabal, destacando su interés por el arte, la expresión cultural y su capacidad para plasmar ideas y sentimientos a través de diferentes manifestaciones creativas.

Obras de la exposición “Un siglo. La dimensión artística de Minerva”, en el Centro Cultural Banreservas de Santo Domingo.

Los asistentes pudieron recorrer la muestra y conocer detalles sobre esta faceta de Minerva, en un espacio que promueve la reflexión sobre su legado humano, intelectual y artístico, fortaleciendo la memoria histórica de las nuevas generaciones.

Con esta iniciativa, el Centro Cultural Banreservas reafirma su compromiso con la difusión de la cultura y la preservación de figuras trascendentales de la historia dominicana, ofreciendo al público una exposición que enriquece el conocimiento sobre Minerva Mirabal al conmemorarse el centenario de su nacimiento, resaltando su influencia más allá de su lucha patriótica y política.