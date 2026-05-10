Bartolo García

Santo Domingo.– El Centro Cultural Banreservas dejó inaugurado el V Ciclo de Cine Dominicano 2026, una iniciativa dedicada a promover y difundir la producción cinematográfica nacional a través de proyecciones, actividades académicas y encuentros con figuras del séptimo arte.

La jornada cinematográfica se desarrollará todos los jueves, desde el 7 de mayo hasta el 30 de julio, a las 7:00 de la noche, en la sede del Centro Cultural Banreservas, ubicada en la Ciudad Colonial. La entrada será gratuita hasta completar la capacidad del recinto.

Esta quinta edición contempla la exhibición de 12 películas dominicanas, además de talleres especializados, una clase magistral y una noche dedicada a cortometrajes, con el objetivo de acercar al público a las nuevas propuestas del cine local contemporáneo.

Mijail Peralta, gerente división de Cultura de Banreservas

Entre las producciones que formarán parte de la cartelera figuran títulos como Bachata del Biónico, Olivia & las nubes, Candela, Baño de mujeres y Pepe, junto a documentales y películas de destacados realizadores nacionales.

Como parte del componente formativo, el ciclo ofrecerá el taller “Actuar y Rodar”, impartido por Robert Lizardo y Suzette Reyes, además de una clase magistral con la reconocida cineasta argentina María Aparicio, premiada internacionalmente por sus producciones cinematográficas.

Centro Cultural Banreservas presenta quinta edición del Ciclo de Cine Dominicano

Una de las novedades de este año será la incorporación del Centro Cultural Banreservas Santiago, que durante junio y julio realizará proyecciones y actividades especiales, incluyendo el conversatorio “El Cibao como plató de cine”, moderado por la presidenta de ADOPRESCI, Dahiana Acosta.

Con esta iniciativa, el Centro Cultural Banreservas reafirma su compromiso con el fortalecimiento del cine dominicano, creando un espacio de encuentro entre realizadores, críticos y espectadores, mientras impulsa el desarrollo cultural y artístico del país.