Centro Cultural Banreservas acoge cine-foro sobre la fe mariana dominicana

Bartolo García

El Centro Cultural Banreservas proyectará este jueves 22 de enero el documental Donde floreció la devoción, una obra cinematográfica que explora el origen y la consolidación de la fe dominicana en la Virgen de la Altagracia.

La actividad está pautada para las siete de la noche en la sede del centro cultural, ubicada en la calle Isabel la Católica número 202, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, como parte de su programación dedicada a la identidad, la cultura y la memoria espiritual del país.

La película es una producción de Larimar Films, dirigida por la cineasta dominicana Elsa Turull de Alma, y producida por Antonio Alma.

El documental narra el nacimiento del culto mariano en la República Dominicana y su evolución histórica, cultural y espiritual, ofreciendo una mirada profunda sobre una de las devociones más arraigadas en la identidad nacional.

Tras la proyección, se realizará un cine-foro que será moderado por los críticos Marc Mejía, editor de cinedominicano.com, y José Rafael Sosa, ambos miembros de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI).

El encuentro permitirá al público reflexionar sobre los valores históricos, religiosos y artísticos de la obra, así como dialogar sobre el cine de fe como una vertiente significativa dentro de la producción audiovisual dominicana.

Las personas interesadas en asistir pueden reservar su cupo llamando al 809-960-2094 o escribiendo al correo [email protected], ya que el acceso es limitado.

La proyección se realiza con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, y cuenta con la participación como narradora de la reconocida soprano Nathalie Peña Comas, cuya voz aporta solemnidad y sensibilidad al relato.

La crítica especializada ha elogiado el documental por su calidad técnica, artística y teológica, destacándolo como una de las producciones más sólidas del cine religioso dominicano contemporáneo.

Diversos analistas señalan que la obra documenta con rigor el nacimiento de la tradición mariana en el país, apoyándose en fuentes históricas, hemerográficas y documentales validadas por historiadores y teólogos.

El largometraje presenta datos sobre la llegada de la imagen de la Virgen y la expansión de su culto, integrando testimonios, investigaciones académicas y referencias periodísticas que fortalecen su valor como documento cultural.

Según la crítica, la directora Elsa Turull de Alma asume el proyecto con seriedad y dominio del lenguaje cinematográfico, aprovechando su experiencia para construir una narrativa precisa y estéticamente cuidada.

El crítico José Rafael Sosa ha señalado que la directora “es de diestra y firme mano, empeñada en relatar su historia con precisión, habilidad y hermosura, evitando apuestas simplistas y abiertas a una expresión novedosa”.

Con esta proyección, el Centro Cultural Banreservas reafirma su compromiso de promover el cine dominicano, la reflexión cultural y el diálogo entre arte, fe e identidad, ofreciendo al público una experiencia cinematográfica de profundo valor histórico y espiritual.