Cementos Progreso Dominicana: atender las prioridades más​ urgentes es clave para una República Dominicana más resiliente​ y sostenible

Santo Domingo, República Dominicana. – En un contexto donde la resiliencia empresarial se posiciona como una prioridad global, Cementos Progreso reafirmó su compromiso con el país al participar en la X edición de Ganancias Sostenibles 2026 de ECORED, destacando su llegada como una inversión estratégica orientada a generar impacto sostenible y de largo plazo.

La entrada de Cementos Progreso al país está respaldada por una inversión de casi 950 millones de dólares norteamericanos, reflejando su visión de crecimiento sostenible y su confianza en el potencial de la República Dominicana como motor de desarrollo en la región.

Durante el segmento SmartTalk, Enrique A. García, vicepresidente ejecutivo para la Región del Caribe de Cementos Progreso compartió una visión clara sobre el rol de la industria del cemento en el sector construcción en el desarrollo del país, subrayando que atender las prioridades más urgentes es fundamental para fortalecer la resiliencia nacional.

“El rol de la industria del cemento es clave para habilitar el desarrollo sostenible, no solo desde la infraestructura, sino como un articulador de bienestar social, crecimiento económico y protección ambiental”, expresó García.

En este contexto, presentó la estrategia integral de Cementos Progreso, basada en cuatro pilares: Empleador Preferido, Proveedor Favorito, Líder Ambiental y Ciudadano Responsable, un enfoque que posiciona a la empresa como un actor relevante en la transformación sostenible de la República Dominicana.

La participación de la empresa se enmarca en el espacio impulsado por ECORED, que en su

décima edición y celebración de su veinte aniversario promueve el diálogo entre el sector público, privado y organismos multilaterales, con el objetivo de fortalecer empresas más resilientes y sostenibles en el país y en América Latina y el Caribe.

Asimismo, García resaltó el valor del talento dominicano como eje central de la estrategia de expansión de la compañía: “Nuestra mayor inversión está en la gente. Creemos en el talento dominicano y en el poder de las alianzas estratégicas para generar impacto real y sostenible en las comunidades”, señaló.

Con esta participación, Cementos Progreso consolida su posicionamiento como un aliado

estratégico para la República Dominicana, comprometido con atender los desafíos más urgentes del país y contribuir activamente con su propósito trascendente en la construcción juntos del país en donde todos queremos vivir.