Cementos Cibao ilumina la Navidad en Santiago con un emotivo encendido en el Monumento a los Héroes de la Restauración

Bartolo García

Santiago, R.D. — La magia de la Navidad brilló con fuerza en Santiago durante el acto oficial de encendido de los árboles navideños organizado por Cementos Cibao, en coordinación con el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración. El evento marcó el inicio formal de la temporada, en un ambiente cargado de luz, música y unión familiar.

Desde tempranas horas, decenas de familias comenzaron a congregarse en los alrededores del Monumento, que se vistió de colores vibrantes y destellos festivos para recibir a los asistentes. La actividad combinó tradición, cultura y reflexión, enmarcada en el mensaje central de estas festividades: la llegada del Niño Jesús.

La ceremonia contó con la presencia de importantes autoridades civiles, representantes de diversos sectores sociales y los ejecutivos de Cementos Cibao, encabezados por su presidenta, doña Cruz Amalia. Su participación aportó un toque solemne y emotivo al evento, reafirmando el compromiso de la empresa con Santiago y sus comunidades.

Durante el acto, se destacó cómo este encendido navideño se ha convertido en una tradición esperada por los santiagueros, fortaleciendo los lazos familiares y promoviendo valores de unidad, solidaridad y esperanza frente al nuevo año.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de María Belissa Ramírez de Zaiek, directora del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, quien agradeció profundamente el respaldo constante que por 11 años consecutivos ha ofrecido Cementos Cibao a esta iniciativa cultural y comunitaria.

Ramírez de Zaiek destacó que esta colaboración representa un honor para la institución que dirige, pues permite preservar tradiciones dominicanas y promover espacios de encuentro para las familias. A propósito de ello, entregó a doña Cruz Amalia un pin del Monumento, declarándola Embajadora Oficial de este importante símbolo histórico.

“Este gesto reconoce su apoyo, sensibilidad y compromiso con este espacio que pertenece a todos los dominicanos”, expresó la directora al hacer entrega del distintivo, que fue recibido con visible emoción.

En su discurso central, la señora Cruz Amalia agradeció la distinción y reafirmó el compromiso social de la empresa. “Nuestro compromiso más grande sigue siendo con la gente. Año tras año llevamos luz y alegría a nuestra comunidad. Vestimos el Monumento de luces y deseo que esa misma luz llegue a cada uno de los hogares dominicanos”, manifestó.

La presidenta de Cementos Cibao destacó que esta tradición de encendido es una manera de compartir con el pueblo el espíritu de paz, amor y seguridad familiar que debe caracterizar la temporada navideña. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y entusiasmo por los presentes.

Tras los discursos oficiales, el espectáculo artístico llenó de energía el Monumento, con interpretaciones musicales y coreografías que elevaron el ambiente de celebración. La cuenta regresiva, esperada por todos, culminó con el encendido oficial que iluminó el cielo santiaguero.

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron del instante mágico en el que las luces transformaron el icónico Monumento en un escenario resplandeciente, símbolo de unidad y esperanza.

El encendido permanecerá disponible para el disfrute de la ciudadanía durante toda la temporada navideña, permitiendo que visitantes y residentes de Santiago vivan una experiencia cargada de tradición y encanto visual.

Con este acto, Cementos Cibao reafirma su compromiso con la promoción del arte, la cultura y los valores comunitarios, fortaleciendo la identidad de Santiago y contribuyendo al bienestar colectivo.

La empresa reiteró que continuará impulsando iniciativas que celebren la esencia dominicana y fomenten espacios de integración para las familias durante todo el año.