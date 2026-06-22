Cementos Cibao conquista la Gran Copa del torneo empresarial CopaCam 2026

Bartolo García

SANTIAGO. – El equipo de Cementos Cibao, integrado por Luis Santos, Percio Paulino, Federico C. Álvarez y Miguel Marte, obtuvo la Gran Copa, el máximo galardón del torneo de golf invitacional CopaCam 2026, organizado por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS) y celebrado en el campo de golf Las Aromas.

La edición de este año reunió a más de un centenar de empresarios, ejecutivos y representantes de importantes compañías del país en una jornada que combinó deporte, integración y apoyo a iniciativas de desarrollo empresarial impulsadas por la institución organizadora.

Los fondos recaudados durante el evento serán destinados a fortalecer los programas de emprendimiento que desarrolla el Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, con el objetivo de fomentar nuevas oportunidades para emprendedores y futuros líderes empresariales.

Durante el acto inaugural, el primer vicepresidente de la CCPS, Oscar Schwarzbartl, agradeció el respaldo brindado por las empresas patrocinadoras y los participantes, resaltando que CopaCam se ha consolidado como una plataforma que promueve el relacionamiento empresarial, el deporte y el compromiso social.

La competencia se desarrolló bajo la modalidad scramble en parejas, en un ambiente de camaradería y sana competencia. Además de la actividad deportiva, los asistentes disfrutaron de diversas activaciones de marcas, rifas y experiencias organizadas por las empresas patrocinadoras a lo largo del recorrido.

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por Rafael Castillos, director técnico del torneo, quien reconoció el desempeño de los jugadores y felicitó a los ganadores de las diferentes categorías, destacando el entusiasmo y la participación mostrados durante toda la jornada.

Con esta nueva edición, CopaCam 2026 reafirma su posición como uno de los eventos empresariales y deportivos más importantes de Santiago, fortaleciendo los vínculos entre el sector productivo y apoyando iniciativas que contribuyen al desarrollo del emprendimiento y la innovación en la región.