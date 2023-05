Celtics anota con una décima de segundo y habrá juego 7

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

En el juego 6 de la final del Este, los Celtics ganan 104-103 con el protagonista más inesperado. Juego 7 en el TD Garden



Boston hace el milagro. La primera. El segundo, el que vale la Final, ya está a un paso. Los Celtics ganan el Juego 6 104-103 en Miami en la última décima de segundo, con una canasta de toque ya icónica de Derrick White, el protagonista más inesperado. Lo que le da a los verdes 3-3 en una serie en la que estaban 0-3 abajo.

El lunes, durante la noche italiana, se disputará la Carrera 7 en el Garden. 150 equipos han estado abajo 0-3 en una serie de playoffs y 150 la han perdido. Boston tiene una muy buena oportunidad de cambiar la historia ahora, con 1 de 151. Será un gran favorito en casa, tiene más talento en general y la inercia está de su lado después de lo impensable que sucedió en Florida.

El Heat estuvo a un cortafuegos de las Finales. Tiraron por la borda de la manera más trivial y contracorriente, ellos que suelen ser un equipo disciplinado que defiende con fuerza, una oportunidad única e irrepetible.

Para la historia

Comencemos desde el final. Porque esta historia, para contarla bien, hay que contarla así. Jimmy Butler, que chupó hasta 5′ del final, pero que luego anotó 13 de sus últimos 15 puntos como un fenómeno -el modelo de redención de Tatum en el Juego 6 contra Philly- recibe una falta de Horford, ingenuo, a -2, desde detrás del arco. del gol de campo de 3 puntos.

El reloj de carrera marca 2 segundos y una décima. Por lo tanto, tendrá tres tiros libres disponibles. Uno, dos, tres. Márcalos a todos. Miami aventaja por un punto, después de casi siempre perseguir. Pero los árbitros, generosos con los Celtics durante todo el partido, reacomodaron el tiempo restante. Incluso se convierten en 3” y repasando las imágenes es difícil entender por qué. No es un detalle, porque la canasta decisiva llega con una décima de segundo en el reloj, entonces. Ocurre que Smart, deslumbrante durante todo el partido, una vez más con los hombros abiertos, se lleva el triple de la victoria en la última posesión.

Dentro/fuera, escupir desde la canasta. Pero White sale de la nada para recuperarse, perdido por Strus y olvidado bajo el cuchillo por Adebayo, y anota el toque decisivo. El sueño de los Celtics, la pesadilla del Heat.

White, emocionado al final del partido, quien es un chico de Colorado que podría jugar la final contra Denver, la principal ciudad de su estado, comenta feliz: “Lo que se necesita para ganar…”. Sí, todo lo que se necesita, pero quién hubiera imaginado que con Tatum, Brown y Smart el hombre del partido sería él y sin la lesión de Brogdon probablemente ni siquiera hubiera estado en el parqué para su última posesión.

Equilibrio y nervios

Juego intenso y nervioso. Modesto. Cuando la presión es tan grande, se vuelve difícil jugar lo mejor posible. Jugar bien. Miami no lo hace, con Butler cerrando tiros el 21/5 y Adebayo el 16/4. Boston no lo hace, tirando 7/35 de 3 puntos, con la jam de Jay en lo más bonito, y no es la primera vez. Pero en juegos como este, solo una cosa importa: ganar.

Y en el último momento gana Boston. Puede haber otras oportunidades para la estética. Si acaso, el fichaje de un wingman amplifica el concepto de tenacidad que acompañó a estos Celtics a los playoffs, ciertamente no emocionantes, pero siguen en pie porque ya son capaces de ganar 5 partidos dentro/fuera, ante los 76ers y Heat. Nunca se dieron por vencidos.