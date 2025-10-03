CEF.- Santo Domingo y el MESCyT impulsan el talento dominicano con 104 becas de maestría 

Santo Domingo. – CEF.- Santo Domingo anunció que, en el marco de la Convocatoria de Becas Nacionales 2025, y gracias al decidido respaldo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), se otorgaron 104 becas nacionales a profesionales dominicanos que tendrán la oportunidad de cursar programas de maestría diseñados para responder a los desafíos del presente y del futuro. Este logro refleja no solo la confianza depositada en la institución académica ubicada en el centro comercial Novocentro, sino también el compromiso compartido de seguir contribuyendo a la profesionalización de la sociedad dominicana.

“La distribución de estas becas responde a una planificación estratégica que prioriza áreas de conocimiento de alto impacto en la gestión pública, el liderazgo empresarial, la transformación digital y la innovación en un contexto global profundamente marcado por cambios sociales, la irrupción de la inteligencia artificial y el aumento de la competencia internacional. Cada maestría incluida en esta convocatoria aporta un valor específico que fortalece el tejido profesional y económico de la República Dominicana”, sostuvo Edesio Ureña Albacete, director general de CEF.- Santo Domingo.

En el ámbito de la Maestría en Marketing Digital, modalidad virtual, se otorgaron 18 becas. Este programa capacita a los participantes para dominar las herramientas más avanzadas del ecosistema digital, desarrollar estrategias de posicionamiento en entornos altamente competitivos y comprender el comportamiento del consumidor en una era dominada por los datos y la inteligencia artificial. Con esta formación, los profesionales estarán preparados para guiar a empresas y organizaciones en la transición hacia modelos de comunicación y ventas innovadores, donde la creatividad debe combinarse con el análisis profundo y la gestión responsable de la información.

La Maestría en Administración Pública, que recibió 19 becas en modalidad virtual, constituye una apuesta clara por fortalecer la institucionalidad del Estado dominicano. Este programa forma gestores públicos con competencias en gobernanza, políticas públicas, planificación estratégica y administración eficiente de recursos, pilares fundamentales para consolidar un servicio público más transparente, cercano al ciudadano y preparado para enfrentar los retos sociales de una democracia dinámica. En momentos en que la ciudadanía exige mayor rendición de cuentas y soluciones ágiles, esta maestría garantiza que los futuros líderes del sector público cuenten con la preparación necesaria para innovar y transformar la gestión estatal.

En lo relativo a la Maestría en Dirección Económica y Finanzas, con 21 becas en modalidad presencial, CEF.- Santo Domingo reafirma su compromiso con la formación de expertos capaces de entender las complejidades de la economía global y de diseñar estrategias financieras acordes con los desafíos de la era digital. Este programa permite que los estudiantes desarrollen un enfoque riguroso en el análisis económico y financiero, fortaleciendo sus habilidades en la gestión de riesgos, la optimización de recursos y la generación de valor sostenible. Con esto, el país avanza en la construcción de una masa crítica de profesionales que pueden aportar soluciones creativas e inteligentes al sistema financiero, empresarial y gubernamental.

La Maestría en Administración de Empresas (MBA), tanto en su modalidad presencial (22 becas) como virtual (24 becas), representa la formación de excelencia más demandada en la esfera de la alta dirección. Los MBA de CEF.- Santo Domingo están diseñados para transformar a profesionales en líderes con visión integral, capaces de tomar decisiones responsables en entornos de alta incertidumbre. Los estudiantes adquieren competencias en pensamiento crítico, liderazgo estratégico, innovación empresarial y gestión de equipos diversos, lo cual les prepara para enfrentar los retos de la globalización, el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de negocio y la creciente exigencia de las sociedades por un desarrollo sostenible e inclusivo.

En total, 104 becarios nacionales tendrán la oportunidad de cursar programas de posgrado que no solo les brindarán un título académico, sino que les permitirán transformarse en agentes de cambio, preparados para aportar soluciones de valor al país. Cada uno de estos programas se concibe como una plataforma para que los profesionales dominicanos eleven su capacidad de análisis, afiancen su responsabilidad ética y consoliden un liderazgo orientado al bien común.

Con esta convocatoria, CEF.- Santo Domingo reafirma su compromiso innegociable con el desarrollo del talento dominicano, entendiendo que la educación de calidad es la herramienta más poderosa para responder a los desafíos de nuestra época. El respaldo del MESCyT, al hacer posible la concesión de estas becas, demuestra una visión compartida entre el Estado y la academia: formar profesionales capaces de llevar a la República Dominicana hacia un futuro de mayor competitividad, equidad y progreso.

“Desde nuestras aulas, tanto virtuales como presenciales, acompañamos a cada estudiante en el desarrollo de competencias que marcan la diferencia: la capacidad de innovar con responsabilidad, de decidir con criterio en contextos complejos y de liderar procesos que impacten positivamente en la sociedad. En un mundo en el que la inteligencia artificial redefine el trabajo, los negocios y la vida en comunidad, es imprescindible contar con profesionales que estén a la altura de los cambios”, aseveró Ureña Albacete.

Con esta nueva generación de becarios, CEF.- Santo Domingo celebra un paso más en la construcción de una República Dominicana donde la excelencia académica, el compromiso social y la innovación sean los pilares de un desarrollo sostenible y competitivo a nivel internacional.