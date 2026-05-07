Cecilip transforma su spa con enfoque integral y estándares internacionales

Bartolo García

Santo Domingo.– La clínica Cecilip, liderada por el doctor Jesús Abreu, anunció el relanzamiento de su concepto de SPA, marcando una nueva etapa en sus servicios tras cumplir 29 años de trayectoria como centro boutique de estética y bienestar.

Andrés Lugo, Lovaton, Manuela Martínez y Carlos Cambror

Esta transformación surge a partir de una alianza estratégica con SKINTHÉIA, firma con sede en Nueva York especializada en gestión de spas, que aporta técnicas modernas de medicina estética y estándares internacionales con enfoque en resultados naturales.

Elías Silva y Kathlen Abreu

El renovado SPA amplía su oferta más allá de los servicios postoperatorios, incorporando tratamientos no quirúrgicos como neurotoxinas tipo Botox, rellenos de ácido hialurónico, faciales, masajes, láser e Indiba, junto a experiencias orientadas al bienestar integral.

Isabel Puig y José Luis Ramírez

El doctor Abreu destacó que esta evolución permite impactar positivamente a los pacientes desde una visión más amplia, integrando salud, estética y cuidado personalizado bajo un mismo concepto.

Karla Fatule y Javier Grullón

Por su parte, SKINTHÉIA contribuye con su enfoque contemporáneo basado en precisión técnica, formación internacional y protocolos de seguridad, bajo el liderazgo de la especialista Tatyana Likhman, quien participa en la implementación operativa del proyecto.

Lourdes Gómez y María Isabel de Farías

El nuevo espacio ha sido diseñado para ofrecer una experiencia diferenciada donde convergen la estética, el confort y la atención personalizada, elevando los estándares del servicio en el país.

Milagros Germán y Tania Báez

Con esta alianza, Cecilip consolida una propuesta que combina experiencia, innovación y prácticas internacionales, posicionándose como un referente en la estética médica en la República Dominicana.

Paino Abreu y Laura de la Nuez

Paolo Tolari y Daysi Ramírez

Sarah Polanco y Ekaterina Vashchula

Como parte del lanzamiento, el centro realizará jornadas especiales del 7 al 9 de mayo, con cupos limitados para pacientes interesados en conocer de primera mano esta nueva propuesta de SPA.