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Cecilip transforma su spa con enfoque integral y estándares internacionales

La clínica anuncia una alianza con SKINTHÉIA que impulsa nuevos tratamientos estéticos y una experiencia de bienestar más avanzada y personalizada
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Carlos Rodríguez, Dr. Jesús Abreu, Tatyana Likhman y José Llano

Bartolo García

Santo Domingo.– La clínica Cecilip, liderada por el doctor Jesús Abreu, anunció el relanzamiento de su concepto de SPA, marcando una nueva etapa en sus servicios tras cumplir 29 años de trayectoria como centro boutique de estética y bienestar.

Andres Lugo Lovaton Manuela Martinez y Carlos Cambror
Andrés Lugo, Lovaton, Manuela Martínez y Carlos Cambror

Esta transformación surge a partir de una alianza estratégica con SKINTHÉIA, firma con sede en Nueva York especializada en gestión de spas, que aporta técnicas modernas de medicina estética y estándares internacionales con enfoque en resultados naturales.

Elias Silva y Kathlen Abreu
Elías Silva y Kathlen Abreu

El renovado SPA amplía su oferta más allá de los servicios postoperatorios, incorporando tratamientos no quirúrgicos como neurotoxinas tipo Botox, rellenos de ácido hialurónico, faciales, masajes, láser e Indiba, junto a experiencias orientadas al bienestar integral.

Isabel Puig y Jose Luis Ramirez
Isabel Puig y José Luis Ramírez

El doctor Abreu destacó que esta evolución permite impactar positivamente a los pacientes desde una visión más amplia, integrando salud, estética y cuidado personalizado bajo un mismo concepto.

Karla Fatule y Javier Grullon
Karla Fatule y Javier Grullón

Por su parte, SKINTHÉIA contribuye con su enfoque contemporáneo basado en precisión técnica, formación internacional y protocolos de seguridad, bajo el liderazgo de la especialista Tatyana Likhman, quien participa en la implementación operativa del proyecto.

Lourdes Gomez y Maria Isabel de Farias
Lourdes Gómez y María Isabel de Farías

El nuevo espacio ha sido diseñado para ofrecer una experiencia diferenciada donde convergen la estética, el confort y la atención personalizada, elevando los estándares del servicio en el país.

Milagros German y Tania Baez
Milagros Germán y Tania Báez

Con esta alianza, Cecilip consolida una propuesta que combina experiencia, innovación y prácticas internacionales, posicionándose como un referente en la estética médica en la República Dominicana.

Paino Abreu y Laura de la Nuez
Paino Abreu y Laura de la Nuez
Paolo Tolari y Daysi Ramirez
Paolo Tolari y Daysi Ramírez
Sarah Polanco y Ekaterina Vashchula
Sarah Polanco y Ekaterina Vashchula

Como parte del lanzamiento, el centro realizará jornadas especiales del 7 al 9 de mayo, con cupos limitados para pacientes interesados en conocer de primera mano esta nueva propuesta de SPA.

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