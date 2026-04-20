Cayo Levantado Resort reafirma su reconocimiento con un nuevo galardón de Forbes Travel Guide por segundo año consecutivo





Cayo Levantado Resort obtiene un prestigioso galardón, consolidándose como un referente global en sostenibilidad y ética empresarial. Las calificaciones se muestran en ForbesTravelGuide.com

El resort es uno de apenas dos hoteles en alcanzar y mantener esta importante validación internacional en la República Dominicana.

Samaná, República Dominicana.- Enclavado en las paradisíacas aguas de la provincia Samaná, Cayo Levantado Resort vuelve a ser motivo de reconocimiento por segundo año consecutivo, por parte de Forbes Travel Guide con la insignia VERIFIEDTM Responsible Hospitality, un distintivo que reconoce los más altos estándares de protección medioambiental y promoción del bienestar de los colaboradores, demostrando los logros que continúan posicionando a Cayo Levantado Resort como uno de los dos únicos hoteles en República Dominicana en obtener esta certificación en 2026.

Este reconocimiento posiciona al resort dentro de una élite de propiedades a nivel mundial que demuestran un compromiso sólido con la sostenibilidad ambiental, el bienestar de su equipo humano y el impacto positivo en las comunidades donde operan. La insignia, otorgada por Forbes Travel Guide, valida de forma independiente las mejores prácticas de hospitalidad responsable, mediante un riguroso proceso de evaluación que abarca todas las áreas operativas de los hoteles: desde habitaciones, alimentos y bebidas, hasta spa y recepción.

Este enfoque consolida los criterios de Forbes, que reiteran sus compromisos y estándares ambientales formales como parte de su evaluación global, alineados con marcos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) y otros principios de gobernanza ESG (ambiental, social y de gobernanza).

El programa VERIFIEDTM Responsible Hospitality se basa en una autoevaluación detallada que incluye cuestionarios, documentación fotográfica y estándares específicos para cada departamento del hotel. No se requiere una puntuación perfecta, pero sí alcanzar un umbral definido, que Forbes válida con criterios técnicos y controles aleatorios.

Además de prácticas ecológicas, el programa evalúa cómo se integra la experiencia del huésped en el modelo de sostenibilidad, desde la educación ambiental hasta la conexión con la cultura local y el respeto por los recursos naturales del entorno.

Esta distinción llega en un momento en que la industria turística dominicana enfrenta el reto de consolidar un modelo más equilibrado y consciente, en sintonía con las nuevas demandas del viajero global. La incorporación de certificaciones internacionales como la de Forbes no sólo representa un logro para los hoteles reconocidos, sino que eleva los estándares del país en términos de competitividad y reputación.

La insignia obtenida por Cayo Levantado Resort influirá también en su evaluación general de estrellas dentro del sistema de Forbes, y sitúa al resort como un referente de hospitalidad regenerativa en la región del Caribe.

Forbes Travel Guide, reconocida globalmente por su sistema de clasificación de estrellas, evalúa de forma independiente hoteles, restaurantes y spas de lujo mediante visitas anónimas realizadas por inspectores profesionales. Su nueva colección de Hospitalidad Responsable reúne a establecimientos que lideran una transformación hacia un turismo más ético, sin renunciar a la excelencia.

Reconocimientos internacionales que refuerzan su liderazgo

A lo largo de 2025 e inicios de este año, Cayo Levantado Resort ha sido reconocido por distintas organizaciones internacionales por su excelencia en bienestar, hospitalidad y sostenibilidad, lo que lo consolida como uno de los destinos más destacados de la región.

Entre los principales galardones obtenidos se encuentran la calificación de Cuatro Estrellas de Forbes Travel Guide en sus Star Awards 2026, el premio a la Sostenibilidad Turística Empresarial de Samaná, y su inclusión en selecciones de alto prestigio como la lista ‘Best of the World 2024’ de National Geographic y la It List 2024 de Travel + Leisure, que lo destacan como uno de los mejores hoteles nuevos del año.

Asimismo, la experiencia de los huéspedes fue reconocida a través de los Traveller Review Awards 2024 de Booking.com, con una puntuación sobresaliente de 9.8, y el Premio Roca en la categoría Hotel Wellness & Sport Experiences, que valoró su enfoque holístico en bienestar físico, mental y espiritual.