Casa de Campo se corona campeón en la Copa Británica de Polo 2026

Bartolo García

La Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana celebró con éxito la 11va Copa Británica de Polo, realizada el pasado 14 de marzo en el Club de Polo de Casa de Campo, consolidándose como uno de los eventos deportivos y sociales más importantes del año.

La jornada reunió a aficionados del polo, representantes del sector empresarial, miembros del cuerpo diplomático e invitados especiales, quienes disfrutaron de un emocionante encuentro que destacó el alto nivel competitivo de los equipos participantes.

El equipo de Casa de Campo se alzó con la victoria en esta undécima edición del torneo, demostrando su dominio en el campo de juego y reafirmando su posición como referente del polo en el país.

Durante el evento también se reconoció al Caballo MVP, resaltando no solo el desempeño de los jugadores, sino también la calidad y preparación de los ejemplares que forman parte esencial de esta disciplina.

Esta edición estuvo dedicada a Ramón (Papo) Menéndez, vicepresidente ejecutivo de Central Romana Corporation, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al desarrollo empresarial y al impulso del polo en la República Dominicana.

Asimismo, la BritChamDR otorgó reconocimientos especiales a países como Estados Unidos, Argentina, India, Reino Unido y España, a través de sus embajadas, por su contribución al desarrollo y promoción de este deporte a nivel internacional.

Como parte de su compromiso social, los fondos recaudados durante el evento serán destinados a apoyar iniciativas de organizaciones como Save the Children y el Hogar del Niño, impactando positivamente a comunidades vulnerables.

Con esta edición, la Cámara Británica de Comercio reafirma su compromiso con el deporte, la integración institucional y el impulso de acciones solidarias, destacando además el respaldo de diversas empresas y marcas que hicieron posible el éxito del evento.

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